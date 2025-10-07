Jordi Alba'dan emeklilik kararı!

36 yaşındaki İspanyol savunmacı Jordi Alba, futbola veda ediyor. Kariyerinin son sezonunu Inter Miami'de geçiren Jordi Alba, sürece dair açıklama yaptı ve "Teşekkürler futbol, her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

JORDI ALBA'NIN BÜYÜK ZAFERLERİ

Jordi Alba; kariyerinde 6 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi Kupası kazandı. Ayrıca da İspanyol futbolcu toplamda, 22 kupalık bir koleksiyon oluşturdu.

JORDI ALBA VE BARCELONA PERFORMANSI

Kariyerinde en çok Barcelona forması giyen Jordi Alba, İspanyol deviyle 459 maça çıkmış ve 27 gol ile 99 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.