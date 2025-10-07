Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jordi Alba'dan emeklilik kararı!

Jordi Alba sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. MLS'te Inter Miami forması giyen deneyimli sol bek için kulüp hesaplarından sosyal medya paylaşımı gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jordi Alba'dan emeklilik kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 22:04

36 yaşındaki İspanyol savunmacı Jordi Alba, futbola veda ediyor. Kariyerinin son sezonunu 'de geçiren Jordi Alba, sürece dair açıklama yaptı ve "Teşekkürler futbol, her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Intermiamicfhub/status/1975578028454682844

JORDI ALBA'NIN BÜYÜK ZAFERLERİ

Jordi Alba; kariyerinde 6 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi Kupası kazandı. Ayrıca da İspanyol futbolcu toplamda, 22 kupalık bir koleksiyon oluşturdu.

Jordi Alba'dan emeklilik kararı!

JORDI ALBA VE BARCELONA PERFORMANSI

Kariyerinde en çok forması giyen Jordi Alba, İspanyol deviyle 459 maça çıkmış ve 27 gol ile 99 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Jordi Alba'dan emeklilik kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA JORDI ALBA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Katalan temsilcisi, Jordi Alba için 2012 yılında Valencia ile anlaşmış ve 14 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!
Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!
ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#emeklilik
#Inter Miami
#Inter Miami
#Jordi Alba
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.