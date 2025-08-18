Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu!
IHA
18.08.2025
18.08.2025
2025-2026 sezonunun 3. haftasında oynanacak olan - maçının belli oldu. Kayserispor Kulübü; 24 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 arasında belirledi.

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu!

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Haydi Kayseri Şehrin Kalbi'nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur" ifadelerine yer verildi. Kayserispor-Galatasaray maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde;
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 4 bin 38 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 538 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 538 TL
Batı Üst tribün bilet fiyatı: 5 bin 38 TL
Batı balkon tribün bilet fiyatı:6 bin 38 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu!

