Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için gemileri yaktı! Soyunma odasında veda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınından Mais Futebol'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında Benfica'daki takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun doping testinden geçtikten sonra soyunma odasına gittiği ve takım arkadaşlarını tebrik ettiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye dönme konusunda kararlı olduğu ve Benfica ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.