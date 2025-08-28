Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için gemileri yaktı! Soyunma odasında veda

Transfer sezonu boyunca adı Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Aktürkoğlu, maçın ardından galibiyet pozuna katılmayınca gündem olmuştu. Milli yıldızın takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için gemileri yaktı! Soyunma odasında veda
28.08.2025
28.08.2025
play-off turunda 'nın 'yi 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınından Mais Futebol'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında Benfica'daki takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun doping testinden geçtikten sonra soyunma odasına gittiği ve takım arkadaşlarını tebrik ettiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye dönme konusunda kararlı olduğu ve Benfica ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerinin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.

