20°
Editor
 Emir Yücel

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte milyonlarca liralık kazancın detayları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa’da önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin zaferinde başrolü oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, attığı golle yeni bir rekora imza atarak, takımına toplamda 44 milyon TL kazanç sağladı. İşte detaylar…

, 'nin 3. haftasında sahasında evinde ağırladığı Alman devi 'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa’daki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan milli futbolcu , 34. dakikada penaltıdan attığı golle sarı lacivertli ekibi galibiyete taşıdı.

KADIKÖY'DE DOLU DİZGİN!

Teknik direktör Tedesco yönetiminde eski günlerini unutturmaya çalışan sarı lacivertli ekip, Ligde evinde oynadığı son 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

AKTÜRKOĞLU'NDAN 44 MİLYON TL'LİK HEDİYE!

UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.

Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında atan ilk oyuncu oldu.

