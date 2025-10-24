Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte milyonlarca liralık kazancın detayları

Kategoriler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında evinde ağırladığı Alman devi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa’daki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada penaltıdan attığı golle sarı lacivertli ekibi galibiyete taşıdı.
Teknik direktör Tedesco yönetiminde eski günlerini unutturmaya çalışan sarı lacivertli ekip, Ligde evinde oynadığı son 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.
Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.