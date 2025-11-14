Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kulüpler dünya sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaçıncı sırada? İlk 30'da tek Türk takımı var

Kasım 14, 2025 15:10
1
KULÜPLER DÜNYA SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2024 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasını esas alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türk takımları sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte kulüpler dünya sıralaması...

 

 

2
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2024 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasını esas alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi.

3
İLK 30'DA TEK TÜRK TAKIMI VAR

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun yayımladığı listede ilk 30'da tek Türk takımının yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. 

 

4
İŞTE KULÜPLER DÜNYA SIRALAMASI...

Peki dünya kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türk takımları kaçıncı sırada?  İşte kulüpler dünya sıralaması...

 

5
PSG LİSTEDE İLK SIRADA

IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk sırada 567 puan ile Paris Saint-Germain yer aldı.

6
Real Madrid

Dünya kulüpler sıralamasında Paris Saint-Germain'in ardından listede 511 puanla Real Madrid (İspanya) yer alıyor.

7
Chelsea

Real Madrid'in ardından 484 puan ile Chelsea (İngiltere) 3. sırada bulunuyor.

8
Inter

Chelsea'nin ardından İtalya ekibi Inter geliyor. Hakan Çalhanoğlu'lu Inter 470 puan ile 4. sırada yer alıyor.

9
Bayern Münih

Inter'in ardından Almanya ekibi Bayern Münih 457 puan ile 5. sıradaki yerini aldı.

10
Barcelona

İspanyol ekibi Barcelona listede 419 puan ile 6. sırada yer aldı.  

11
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, 394 puan ile listede 7. sırada bulunuyor.

12
Palmeiras

İlk 10'da Güney Amerika kıtasından da bir takım var. Brezilya ekiplerinden Palmeiras 378 puan ile listede 8. sırada bulunuyor...

13
Arsenal

Listenin 8. sırasında ise 378 puan ile İngiliz ekiplerinden Arsenal var.  

14
Galatasaray

Listenin ilk 30'unda Türk takımlarından sadece birinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Süper Lig'de son yılların en formda takımı olan Galatasaray, kulüpler dünya sıralamasında 256 puan ile 28. sırada yer aldı. 

15
Fenerbahçe

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe 247 puan ile listede 33. sırada bulunuyor...

16
Beşiktaş

Son yıllarda istediği formu bir türlü yakalayamayan Beşiktaş ise 129 puan ile 138. sırada yer aldı.

17
Başakşehir

Başakşehir 125 puan ile listenin 145. sırasında...

18
Trabzonspor

Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor ise 112 puan ile listenin 170. sırasında yer aldı.

19
Süper Lig ekipleri

Listedeki diğer Türk takımlarını sıralaması ise şu şekilde;

178- Samsunspor (Türkiye): 110 puan

241- Göztepe (Türkiye): 92 puan

280- Konyaspor (Türkiye): 82 puan

318- Alanyaspor (Türkiye): 77 puan

324- Gaziantep FK (Türkiye): 76 puan

364- Kasımpaşa (Türkiye): 70 puan

364- Rizespor (Türkiye): 70 puan

377- Eyüpspor (Türkiye): 68 puan

392- Kayserispor (Türkiye): 66 puan

500- Antalyaspor (Türkiye): 57 puan

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.