Kulüpler dünya sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaçıncı sırada? İlk 30'da tek Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2024 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasını esas alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türk takımları sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte kulüpler dünya sıralaması...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2024 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasını esas alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun yayımladığı listede ilk 30'da tek Türk takımının yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.
Peki dünya kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türk takımları kaçıncı sırada? İşte kulüpler dünya sıralaması...
IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk sırada 567 puan ile Paris Saint-Germain yer aldı.
Dünya kulüpler sıralamasında Paris Saint-Germain'in ardından listede 511 puanla Real Madrid (İspanya) yer alıyor.
Real Madrid'in ardından 484 puan ile Chelsea (İngiltere) 3. sırada bulunuyor.
Chelsea'nin ardından İtalya ekibi Inter geliyor. Hakan Çalhanoğlu'lu Inter 470 puan ile 4. sırada yer alıyor.
Inter'in ardından Almanya ekibi Bayern Münih 457 puan ile 5. sıradaki yerini aldı.
İspanyol ekibi Barcelona listede 419 puan ile 6. sırada yer aldı.
Borussia Dortmund, 394 puan ile listede 7. sırada bulunuyor.
İlk 10'da Güney Amerika kıtasından da bir takım var. Brezilya ekiplerinden Palmeiras 378 puan ile listede 8. sırada bulunuyor...
Listenin 8. sırasında ise 378 puan ile İngiliz ekiplerinden Arsenal var.
Listenin ilk 30'unda Türk takımlarından sadece birinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Süper Lig'de son yılların en formda takımı olan Galatasaray, kulüpler dünya sıralamasında 256 puan ile 28. sırada yer aldı.
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe 247 puan ile listede 33. sırada bulunuyor...
Son yıllarda istediği formu bir türlü yakalayamayan Beşiktaş ise 129 puan ile 138. sırada yer aldı.
Başakşehir 125 puan ile listenin 145. sırasında...
Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor ise 112 puan ile listenin 170. sırasında yer aldı.
Listedeki diğer Türk takımlarını sıralaması ise şu şekilde;
178- Samsunspor (Türkiye): 110 puan
241- Göztepe (Türkiye): 92 puan
280- Konyaspor (Türkiye): 82 puan
318- Alanyaspor (Türkiye): 77 puan
324- Gaziantep FK (Türkiye): 76 puan
364- Kasımpaşa (Türkiye): 70 puan
364- Rizespor (Türkiye): 70 puan
377- Eyüpspor (Türkiye): 68 puan
392- Kayserispor (Türkiye): 66 puan
500- Antalyaspor (Türkiye): 57 puan