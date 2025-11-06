Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Almanya Milli Takımı'ndan Leroy Sane kararı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İşte detaylar...

Almanya Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı kritik maçlar için 25 kişilik aday kadroyu duyurdu. Teknik direktör Julian Nagelsmann, 14 Kasım’da Lüksemburg ve 17 Kasım’da Slovakya ile oynanacak maçlar öncesinde kadroyu belirledi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kadroya bu sezon Galatasaray’a transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Sané de davet edildi. Sané, milli takım kariyerinde şu ana kadar 70 maça çıkarken 14 gol kaydetti. Galatasaray’daki performansının ardından yeniden Almanya Milli Takımı’na çağrılan Sané, milli formayı uzun bir aradan sonra tekrar giyecek.

Almanya’nın kasım ayındaki Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

https://x.com/DFB_Team/status/1986403233292488737

