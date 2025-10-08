Mauro Icardi isyanlarda! Okan Buruk'a bizzat kendisi söyledi

Liverpool ve Beşiktaş gibi kritik maçlarda ilk 11'e alınmayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den yeni bir hamle geldi.

İLK 11'E ALMIYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan haber göre; Okan Buruk, fizik olarak hala yüzde yüz hazır olmayan İcardi'yi hücumda hareketsiz kaldığı gerekçesiyle 11'e almıyor.

OKAN BURUK'A TALEBİNİ İLETTİ

Mauro Icardi, Okan Buruk'un 3-5-2 sistemine geçmesini istiyor. Sistemin değişmesini isteyen Icardi'nin bu talebini de Okan Buruk'a ilettiği öne sürüldü.