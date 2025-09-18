Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Nesrin Baş'tan gümüş madalya!

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıkan Nesrin Baş, mücadeleden gümüş madalyayla ayrıldı. Milli sporcu, kadınlar 72 kiloda Ukraynalı Alla Belinska'ya kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nesrin Baş'tan gümüş madalya!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 22:31

Nesrin Baş, 'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kadınlar kategorisinin son maçında; Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaşan Nesrin Baş, turnuvadan gümüş madalyayla ayrıldı.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1968740137266774264

NESRİN BAŞ'TAN İLK MADALYA

Finalde rakibine tuş olarak kaybeden genç güreşçi; dünya şampiyonaları büyüklerde ilk madalyasını kazanırken, ayrıca da Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama yapıldı ve "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

Nesrin Baş'tan gümüş madalya!

ZORLU FİNAL YOLU

Nesrin Baş; finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NESRİN BAŞ'IN BAŞARILARI NELER?
Milli sporcu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmış ve 23 yaş altında da pek çok şampiyonluk yaşamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Suudi Arabistan'a transferi son anda iptal olmuştu!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca depremi: Kartlar yeniden dağıtılıyor!
ETİKETLER
#gümüş madalya
#gümüş madalya
#hırvatistan
#Nesrin Baş
#2025 Dünya Güreş Şampiyonası
#Nesrin Baş
#Dünya Güreş Şampiyonası
#Kadınlar Güreşi
#Türkiye Güreş Federasyonu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.