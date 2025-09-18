Nesrin Baş'tan gümüş madalya!

Nesrin Baş, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kadınlar kategorisinin son maçında; Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaşan Nesrin Baş, turnuvadan gümüş madalyayla ayrıldı.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1968740137266774264

NESRİN BAŞ'TAN İLK MADALYA

Finalde rakibine tuş olarak kaybeden genç güreşçi; dünya şampiyonaları büyüklerde ilk madalyasını kazanırken, ayrıca da Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama yapıldı ve "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

ZORLU FİNAL YOLU

Nesrin Baş; finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etmişti.