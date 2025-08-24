Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Off-road yarışlarında yürekler ağza geldi: 2 pilotun kazası saniye saniye kameralara yansıdı!

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen 51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ndeki off-road yarışları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Zorlu parkurda mücadele eden iki aracın takla atması yürekleri ağza getirirken, kazalar kameralara saniye saniye yansıdı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 19:10

Artvin’in ilçesinde bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları nefes kesti. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden iki aracının devrilmesi ise yürekleri ağza getirdi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Arhavi Off-Road Kulübü’nün organizasyonuyla düzenlenen yarışlarda pilotlar zorlu etapları geçebilmek için büyük çaba sarf etti. Heyecanın doruğa ulaştığı anlarda iki araç, virajı alamayarak takla attı.

Kazalarda yaralanan olmazken, araçların devrilme anları hem çevredeki kameralar hem de araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında pilotların soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

