Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, son hafta Gençlerbirliği’ni 1-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalar yapan Teknik Direktör Okan Buruk, “Bu karşılaşma devre arası için önemli bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğimiz ve kaç transfer yapacağımız konusunda fikir verdi” ifadelerini kullandı.

GELEN DE OLACAK GİDEN DE

Buruk'un bu ifadeleri 'ara transfer döneminde bazı ayrılıkların yaşanacak' şeklinde yorumlandı. Ara transfer döneminde en az 3-4 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uygun genç yabancı oyunculara yönelecek. Cimbom, sol ayaklı bir stoper, 6-8 pozisyonlarında görev alabilen bir merkez orta saha ve kanat-forvet mevkileri için arayışlarını sürdürüyor.

3 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Galatasaray, 3 futbolcuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçında forma şansını kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında yollar ayrılacak. Takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya ise izin verileceği kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 7 maçta 55 dakika sahada kaldı. Beklentileri karşılamayan Ahmed Kutucu için de gelecek teklifler değerlendirilecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 karşılaşmada 62 dakika görev alırken, 1 kez gol pası verdi.