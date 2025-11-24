Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Galatasaray'da 3 isim ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 09:57

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen , son hafta Gençlerbirliği’ni 1-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalar yapan Teknik Direktör , “Bu karşılaşma devre arası için önemli bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğimiz ve kaç yapacağımız konusunda fikir verdi” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

GELEN DE OLACAK GİDEN DE

Buruk'un bu ifadeleri 'ara transfer döneminde bazı ayrılıkların yaşanacak' şeklinde yorumlandı. Ara transfer döneminde en az 3-4 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uygun genç yabancı oyunculara yönelecek. Cimbom, sol ayaklı bir stoper, 6-8 pozisyonlarında görev alabilen bir merkez orta saha ve kanat-forvet mevkileri için arayışlarını sürdürüyor.

Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

3 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Galatasaray, 3 futbolcuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçında forma şansını kötü kullanan 'le devre arasında yollar ayrılacak. Takımdan ayrılmak isteyen 'ya ise izin verileceği kaydedildi.

Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 7 maçta 55 dakika sahada kaldı. Beklentileri karşılamayan Ahmed Kutucu için de gelecek teklifler değerlendirilecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 karşılaşmada 62 dakika görev alırken, 1 kez gol pası verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!
Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#yusuf demir
#berkan kutlu
#ara transfer dönemi
#Ahmed Kutucu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.