Okan Buruk kararını verdi: Hiç şansları kalmadı, 3 isim de gidiyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, son hafta Gençlerbirliği’ni 1-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalar yapan Teknik Direktör Okan Buruk, “Bu karşılaşma devre arası için önemli bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğimiz ve kaç transfer yapacağımız konusunda fikir verdi” ifadelerini kullandı.
Buruk'un bu ifadeleri 'ara transfer döneminde bazı ayrılıkların yaşanacak' şeklinde yorumlandı. Ara transfer döneminde en az 3-4 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uygun genç yabancı oyunculara yönelecek. Cimbom, sol ayaklı bir stoper, 6-8 pozisyonlarında görev alabilen bir merkez orta saha ve kanat-forvet mevkileri için arayışlarını sürdürüyor.
Öte yandan Galatasaray, 3 futbolcuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçında forma şansını kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında yollar ayrılacak. Takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya ise izin verileceği kaydedildi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon 7 maçta 55 dakika sahada kaldı. Beklentileri karşılamayan Ahmed Kutucu için de gelecek teklifler değerlendirilecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 karşılaşmada 62 dakika görev alırken, 1 kez gol pası verdi.