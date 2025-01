Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun 'Bana göre öndeyiz' sözlerine cevap

20 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:46

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 6 puanlık farka rağmen fikstüre bakıldığında önde olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya cevap verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. haftasında yarın oynanacak Dinamo Kiev​ maçı öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho​'nun "Bana göre öndeyiz" şeklindeki sözlerine cevap veren Okan Buruk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuştu.

Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Okan Buruk, "Bizim için önemli bir karşılaşma olacak. İlk 8 hedefimiz devam ediyor. Bu yüzden önemli bir maç. Rakibimizin puan durumundaki yeri kimseyi aldatmasın. Kendi liglerinde liderler. İyi oyunculara sahipler. Hazırlık maçlarını da takip ettik. Rakibimiz, iyi bir takım. İyi oyunculara sahipler. Taraftarın desteğiyle galibiyet elde etmek istiyoruz. Maçın favorisiyiz ama rakibimiz de iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR HER MAÇI ÖNEMSİYOR AMA ONLAR DA İNSAN"

Konsantrasyon sorunu yaşamadıklarını belirten Okan Buruk, "17 maç üst üste deplasmanda kazanan takıma 'Konsantre olmuyorsunuz.' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz. Hatayspor maçının ikinci yarısını domine ettik. Şu anda ligde 6 puanla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. O maçlarda da top bir türlü içeriye girmedi. Çok fazla pozisyon bulmuştuk. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazandık. Oyuncular her maçı önemsiyor ama sonuçta onlar da insan. Çok fazla maç oynuyoruz. Lig dışında Türkiye Kupası ve Avrupa Lig var. Milli takım karşılaşmaları da var. Oyuncular bu yoğun tempoda zorlanabilir. Ben bunlara rağmen başarılı gittiğimizi söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

JOSE MOURINHO'NUN 'ÖNDEYİZ' SÖZÜNE CEVAP

Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu.

SOLSKJAER HAKKINDA AÇIKLAMA

Buruk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında ise "Türk futbolu için hayırlı olsun. Önemli bir teknik adam. Futbolcu ve teknik adam olarak Avrupa'da önemli işler yaptı. Bu tür isimlerin ülkeye gelmesi önemli. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlısı olsun" dedi.