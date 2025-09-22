Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan öz güvenli duruş: "Puan farkını 6'ya çıkarttık!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, sıradaki karşılaşmalara dikkat çekti.

Okan Buruk'tan öz güvenli duruş:
'da 'tan galibiyet kritikleri geldi. Ayrıca Almanya deplasmanına da değinen genç çalıştırıcı, fikstürden beklentisini anlattı.

Okan Buruk'tan öz güvenli duruş: "Puan farkını 6'ya çıkarttık!"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN ANALİZLER

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarında müdahale etmeye çalıştım. İlk yarının bütün bölümlerinde rakibimiz önde baskı denedi. Daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek attığımız goller oldu. Devre arasında yerleşimi daha iyi şekilde yaptık ve daha iyi başladık. 3-0'ı bulana kadar hakimiyet bizdeydi. Son 15-20 dakika defansif anlamda büyük sıkıntılar yaşamasak da rakibimize şut atma şansı verdik ama bugün bence değerli olan kazanmamızdı. Zihinsel olarak biraz yorgunluk vardı. Beklemediğimiz bir mağlubiyet, deplasmanda... İki maçı karşılaştırdığımızda dağlar kadar fark var. Puan farkını 6'ya çıkarttık. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında daha iyi olmamız gerektiğine inanıyorum. Yunus; gol, asist üreten bir oyuncu. Bugün on numara pozisyonunda başladı. Ayağında ağrı hissettiği için onu çıkartmak zorunda kaldık. Aslında çok yorulan, üst üste maç oynayan oyuncularımızı oyundan alarak dinlendirmiş olduk." dedi.

Okan Buruk'tan öz güvenli duruş: "Puan farkını 6'ya çıkarttık!"

GALATASARAY 3-1 KAZANIRKEN GOLLERİ KİMLER ATTI?
Sarı kırmızılılar; Yunus, Icardi ve Torreira'nın golleriyle Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
