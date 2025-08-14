Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaşlı futbolculara: "Gelişmemiz lazım"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St Patrick's ile oynadı ve 3-2 galip gelerek play-off etabına yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, zaferin ardından değerlendirmeler yaptı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN BEŞİKTAŞ KRİTİKLERİ

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı St Patrick's karşısında 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz. Ayrıca Mustafa aynı yerden sakatlandı. Çok hırslı bir futbolcu. Aklımızda olan onu son yarım saatte oynatmaktı."

JOAO MARIO'DAN SAVUNMA UYARISI

Siyah beyazlıların galibiyet golünü atan Joao Mario, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Kazanmak istiyorsak öncelikle defansif olarak daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz. Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.