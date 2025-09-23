Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sakatlığında son durum belli oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına yetişip yetişmeyeceği merak edilen Nijeryalı golcünün sağlık durumunu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk duyurdu. Başarılı teknik adam, Osimhen'in sahalara döneceği tarihi açıkladı.

Trendyol Süper Lig lideri , 6. haftanın kapanış maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar , ve 'nın attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

Galatasaray Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde alınan E. Frankfurt mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanmanın önemli olduğunu belirten Buruk, kadrodaki rotasyonlar ve sakatların durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

SANCHEZ, SARA VE LEMINA ROTASYONU

3-0'dan sonra yorulan oyuncular olduğunu ve çok fazla değişiklik yaptığını söyleyen Okan Buruk, "Yorulan oyuncularımız vardı. Mental yorgunluklar oyuncular için zorluklar çıkarabiliyor. Bence Frankfurt maçındaki farklı mağlubiyet bizi çok üzdü, mental olarak bizi aşağı çekti. Bugün belli bölümlerde yorgunluk hissettik. Rotasyonlar yapacağız. Davinson Sanchez milli takımda çok maç oynadı, geldi Eyüp maçı oynadı sonra bir maç daha oynadı. Bugün dinlendirmiş olduk. Lemina daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Sara’yı bugün başlatmayı düşünüyorduk, ayağında bir sakatlık olduğu için yedekten başlattık. Sakatlıkları önlemek için bu tür oyuncu değişiklikleri yapıyorum." diye konuştu.

Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarihi açıkladı.

Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

Milli takımdan sakat dönen golcü oyuncunun ağrılarının devam ettiğini söyleyen Okan Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in 7. haftasının açılışında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
