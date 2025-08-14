PFDK cezaları duyurdu: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon liralık fatura!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinin cezalarını duyurdu. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul; Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti verdi.

FARKLI SEBEPLERDEN CEZALAR GELDİ

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ya ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti. Son olarak da PFDK, 1. Lig ekipleri için de farklı kararlar aldı.