Editor
 Burak Ayaydın

PFDK cezaları duyurdu: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon liralık fatura!

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı. PFDK, an itibarıyla pek çok takıma yaptırımda bulundu.

PFDK cezaları duyurdu: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon liralık fatura!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
22:06
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
22:09

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinin cezalarını duyurdu. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul; Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti verdi.

PFDK cezaları duyurdu: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon liralık fatura!

FARKLI SEBEPLERDEN CEZALAR GELDİ

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ya ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti. Son olarak da , 1. Lig ekipleri için de farklı kararlar aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

PFDK NEDEN CEZA VERİYOR?
Talimatlara uymayan takımlar, kurul tarafından kanun hükmüyle cezalandırılıyor.
ETİKETLER
#ceza
#pfdk
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
