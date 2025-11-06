Rekor kırıcı Victor Osimhen!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

OSİMHEN'İN KENDİ KARİYERİNDE BİR İLK

Victor Osimhen, Ajax karşısında 3 gol kaydederek, Avrupa kupalarındaki ilk "hat-trick"ini gerçekleştirdi.

Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.

8 MAÇTA ÜST ÜSTE GOL ATTI

Ajax karşısında 3 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu elinde bulunduran Nijeryalı yıldız, Ajax maçında da 3 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, bu süreçte 12 gol kaydetti.

13 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçta galip geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'ı 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.