Salomon Cappadocia Ultra Trail yarın koşulacak

18 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:10

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail’e, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu katılacak.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11’nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, yarın start alacak.

Organizasyon öncesinde Yunak Evleri’nde düzenlenen basın toplantısına; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Hep, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Koğoğlu, Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ömer Faruk Karaşahin, Eren Perakende Intersport Genel Müdürü Gökhan Görgülü, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Müdürü Ceylan Şensoy, Yunak Evleri Genel Müdürü Osman Taha Küçük, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney katıldı.

VALİ FİDAN: HER YIL ORGANİZASYON BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Nevşehir Valisi Ali Fidan, düzenlenecek organizasyona 73 ülkeden sporcunun katıldığını ifade ederek, “Olağanüstü doğal güzellikleri ve eşsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan kadim şehrimizin güzide bölgesi Kapadokya’da gerçekleşecek olan 11’incisi Uluslararası Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonuna ev sahipliği yapmanın ve değerli sporcularımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peribacaları, kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan ilimiz, her yıl turizm, tanıtım, kültürel ve spor gibi birçok alanda çeşitli organizasyonlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Bölgemizde böyle nitelikli organizasyonların olmasından çok memnunuz. Bölgemiz adına önemli bir yeri olan, bu yıl 11’incisi düzenlenecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yanı sıra Nevşehir Valiliği olarak bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Her yıl organizasyon büyüyerek devam ediyor. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN BUL: BU DÖNEMDE BÖLGEYI CANLANDIRIYORSUNUZ ÇOK MUTLULUK DUYUYORUZ

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, güzel bir etkinlik olmasını dileyerek, “34 bine yakın nüfusumuz var. Bundan önce bir etkinlik yaptık bakkallarda su, ekmek kalmadı. Bir diğeri de Salomon Cappadocia Ultra Trail. Şu anda Kapadokya’da hiçbir otelde yer kalmadı. Ürgüp’ün üzümü, peribacaları, şırası meşhurdu artık Salomon Cappadocia Ultra Trail’i de meşhur. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bölgeyi canlandırıyorsunuz çok mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

AYDIN AYHAN GÜNEY: BÜTÜN SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “11 yıl boyunca uzun bir yoldu. Bir çoğunuz buna şahit oldunuz. Yıllardır sponsorlarımız olmadan olmazdı. Salomon başta olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın başlayacak yarışımız yine aynı parkurlarda yapılacak. Hazırlıklarımız tamamlandı” şeklinde konuştu.

ATİLLA KUDUOĞLU: DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ORGANİZASYON HALİNE GELDİ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “Bu sene 11’incisi yapılacak Salomon Cappadocia Ultra Trail bizim için gurur kaynağı. Türkiye’nin en değerli organizasyonlarından biri olmasının yanında dünyada da parmakla gösterilen organizasyon haline geldi. Daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Sakatlıksız bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

CEYLAN ŞENSOY: TÜRKİYE’NİN SPORTİF KALİTESİNİ ARTIRAN ORGANİZASYONU HEYECANLA BEKLİYORUZ

TGA Ürün Pazarlama Müdürü Ceylan Şensoy, Salomon Cappadocia Ultra Trail’in sadece bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, “Kapadokya’nın doğal, kültürel zenginliklerini kutlamak için bir aradayız. Kapadokya bu benzersiz coğrafyası, peribacaları, doğal manzaraları ile sadece koşucular için değil tüm katılımcılara benzersiz bir coğrafya sunuyor. Burada sadece fiziksel mücadele verilmeyecek, coğrafyanın zenginliklerini de deneyecekler. Bu tip etkinlikler sadece sporu beslemekle kalmıyor, turizmin 12 aya yayılmasını da sağlıyor. Türkiye’nin sportif kalitesini artıran organizasyonu heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMAN TAHA KÜÇÜK: BİZİ TERCİH ETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yunak Evleri Genel Müdürü Osman Taha Küçük, “Yunak Evleri olarak bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Güzel ve bölgeye katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

SEÇKİN ÖZERLER: SALOMON CAPPADOCİA ULTRA TRAİL BU SENE DE AYNI GÜZELLİKLE VE COŞKUYLA BAŞLIYOR

Noss Grup Genel Müdürü Seçkin Özerler, “Eşsiz Kapadokya’nın tüm güzelliklerini dünyaya aktaran Salomon Cappadocia Ultra Trail bu sene de aynı güzellikle ve coşkuyla başlıyor. Noss Grup olarak sporun ve sporcunun her daim yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle yıllardır düzenli ve başarılı şekilde organizasyonu gerçekleştiren Argeus Travel & Evenst’e teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum” dedi.

PINAR PEHLİVAN: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, “Corendon Hava Yolları olarak en önemli doğa sporlarından bir olan organizasyonda 2021 yılından beri birlikteyiz. Sporun birleştirici gücü bizim için çok önemli. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla takımlarla desteğimizi sürdürüyoruz. Birlikteliklerin devamlı olması çok önemli. Spor turizminin potansiyelinin de artmasıyla biz de birlikteliklerimizi büyütüyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada da Avrupa’dan pek çok direkt uçuşlarımız var. Avrupa’dan buraya pek çok sporcunun gelmesindeki katkımızda mutluluk duyuyoruz. CP’lerde de tüm sporcularımıza destek olacağız. Corendon ailesinin oluşturduğu 60 kişilik sporcu da parkurda yer alacak. Onlar da bu heyecanın bir parçası olacak” diye konuştu.

HASAN GÜDER: UZUN YILLARDIR ORGANİZASYONUN İÇİNDE OLMAKTAN MUTLUYUZ

Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, “Uzun yıllardır organizasyonun içinde olmaktan mutluyuz. Kapadokya’nın muhteşem coğrafyası bizim için bir tutku oldu. Yarışmacılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

GÖKHAN GÖRGÜLÜ: INTERSPORT OLARAK SPORA OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Eren Perakende Intersport Genel Müdürü Gökhan Görgülü, “Emekleri geçen herkese teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Spor şuanda hayatımızın her yerinde. Intersport olarak spora olan yatırımlarımız devam edecek. Katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.

73 ÜLKEDEN 2 BİN 395 SPORCU

Salomon Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla koşulacak. Salomon’un isim sponsorluğunda, Anadolu Sigorta ve Intersport’un yeni dahil olduğu, Corendon Airlines’ın tekrar yer aldığı organizasyonda, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğuna devam edecek. Yarış, Volkswagen R Premium Expo partnerliğinde gerçekleşecek. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlenecek. Parkurlarıyla adından söz ettiren Salomon Cappadocia Ultra Trail, üst düzey rekabet imkanı sunacak.

Organizasyon, Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K, Salomon Cappadocia Short-Trail 38K’lık parkurlarda gerçekleşecek. Bu sene yarışta 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu yer alacak.

119K’lık parkurda 233, 63K’lık parkurda 572, 38K’lık parkurda ise 1165 sporcu mücadele edecek. Ayrıca kadın ve erkek sporculardan oluşan, kurumsal takımların yer aldığı Team Games yarışlarında ise toplam 425 sporcu start alacak.