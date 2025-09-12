Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun, İran yolculuğunun ardından yeniden Türkiye'ye döndü. Deneyimli golcü, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

KOCAELİSPOR'A İMZAYI ATTI

Adı bir süredir Bursaspor ile de anılan Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Kocaelispor'a transfer oldu.

33 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladı.

"KUTSAL RENKLERE HOŞ GELDİN"

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Kocaelispor/status/1966248240850055432

Serdar Dursun; Türkiye'de daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını giymişti.