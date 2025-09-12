Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı

Son olarak İran ekiplerinden Persepolis forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun Türkiye'ye geri döndü. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Süper Lig ekibine imzayı attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 01:55

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen milli futbolcu , İran yolculuğunun ardından yeniden 'ye döndü. Deneyimli golcü, döneminin bitimine sayılı günler kala ekibiyle anlaşmaya vardı.

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı

KOCAELİSPOR'A İMZAYI ATTI

Adı bir süredir Bursaspor ile de anılan Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Kocaelispor'a transfer oldu.

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı

33 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına imzayı attı

"KUTSAL RENKLERE HOŞ GELDİN"

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Kocaelispor/status/1966248240850055432

Serdar Dursun; Türkiye'de daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını giymişti.

ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#kocaelispor
#transfer
#süper lig
#serdar dursun
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.