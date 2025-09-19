Sergen Yalçın, Göztepe karşısında planını hazırladı! Orta sahaya sürpriz tercih

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İzmir deplasmanında puan almak isteyen Beşiktaş, eksik gittiği maça orta saha için planını hazırladı.

BeşiktaşTeknik DirektörüSergen Yalçın, Ndidi ve Salih'in sakatlıkları, Orkun'un ise cezası nedeniyle yer almayacağıGöztepemaçında orta saha için iki farklı plan geliştirdi.

ORTA SAHA PLANI

Birincisi merkezde Cerny'i kullanma, ikincisi ise Demir Ege'nin yanında Kartal ya da Necip Uysal'a görev verme... Yapılan idmanlar sonrası ikinci seçenek ağırlık kazandı. Yalçın, başlangıçta orta sahada oyunun her iki yönünü de kontrol edebilmeyi hedefliyor.

CENGİZ ÜNDER HAMLESİ

Cerny yine sağ kanattaki görevine devam edecek. Ancak ikinci yarıda skora ve gidişata bağlı olarak Çek yıldızı merkeze alarak, Cengiz'i sahaya sürebileceği belirtildi.

Öte yandan sakatlık riski nedeniyle Rashica ile Mustafa Hekimoğlu kadroda yer almazken Svensson ise teknik heyet kararıyla oynamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham.