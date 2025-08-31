Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi

Beşiktaş'ta resmen ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı. Siyah-beyazlı yönetim tecrübeli çalıştırıcının ''hayran kaldım'' dediği yıldız transferi için harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 09:36

Avrupa’da Lausanne'a elenen ’ta Ole Gunner Solskjaer'in ayrılığı sonrası ikinci dönemi başladı. 2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyuruldu.

Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yönetim eksiklikler için çalışmalara hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye basıldı.

Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi

İKİ KANAT OYUNCUSU İSTİYOR

Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantıda kadro planlamasına dair görüşlerinde öncelikle iki kanat oyuncusu istediği ve bu bölgelerin tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi

BU YIL KİRALIK

Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın Wolfsburg ile Çek futbolcu için süreci yürüttüğü ve bu yılı kiralık geçirip bonservisini gelecek sezon alacak şekilde bir teklifle masada olduğu kaydedildi.

Alman ekibi ise doğrudan bonservisiyle satışa sıcak bakıyor. Hamburg'un teklifini reddeden ve Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cerny ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ı resmen duyurdu
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#sergen yalçın
#Vaclav Cerny
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.