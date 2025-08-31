Sergen Yalçın 'hayran kaldım' dedi, yıldız futbolcu için harekete geçildi

Avrupa’da Lausanne'a elenen Beşiktaş’ta Ole Gunner Solskjaer'in ayrılığı sonrası ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı. 2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyuruldu.

Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yönetim eksiklikler için çalışmalara hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye basıldı.

İKİ KANAT OYUNCUSU İSTİYOR

Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantıda kadro planlamasına dair görüşlerinde öncelikle iki kanat oyuncusu istediği ve bu bölgelerin tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

BU YIL KİRALIK

Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın Wolfsburg ile Çek futbolcu için süreci yürüttüğü ve bu yılı kiralık geçirip bonservisini gelecek sezon alacak şekilde bir teklifle masada olduğu kaydedildi.

Alman ekibi ise doğrudan bonservisiyle satışa sıcak bakıyor. Hamburg'un teklifini reddeden ve Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cerny ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.