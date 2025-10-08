Sergen Yalçın kadroya ilk neşteri vuruyor! Ayrılacak isim belli oldu

Beşiktaş yaz transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar 12 oyuncuyu renklerine bağlarken, 25 futbolcuya ise veda etti.

Kadroyu tamamen yenilemeyi hedefleyen Beşiktaş'tan ara transfer döneminde ayrılacak olan ilk isim belli oldu.

DEVRE ARASINDA KESİN TAKIMDAN AYRILIYOR

Beşiktaş'ta devre arasında planlanan orta saha ve defans transferi için yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.

Sporx'in haberine göre bu kapsamda siyah-beyazlılardan ayrılacak olan ilk ismin 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson olduğu öğrenildi.

Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı transferlerinin ardından kadroda yer bulamayan Svensson'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEDELSİZ AYRILMASINA İZİN VERİLECEK

Beşiktaş'ta Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncunun, siyah-beyazlı yönetim tarafından devre arasında bedelsiz olarak gönderilmesine sıcak bakıldığı öğrenildi.

SEZON BAŞINDA 2 TAKIM TEKLİF YAPMIŞTI

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun başında Svensson için Antalyaspor ve Kocaelispor resmi teklif yapmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemiş ve Svensson, Beşiktaş'ta kalmıştı.

SVENSSON BEŞİKTAŞ KARNESİ

Svensson, 69 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. 32 yaşındaki Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon ise Svensson, Beşiktaş'ta sadece 8 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda toplam 629 dakika süre alan Norveçli futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı.