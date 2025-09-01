Sergen Yalçın'dan net mesaj: "Sonucu hep beraber göreceğiz"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler geldi. Takımın; hedeflenenden çok uzakta olduğunu anlatan Sergen hoca, beklentilerini detaylıca anlattı.

SERGEN YALÇIN'DAN TAKIMA MESAJLAR

"Böyle başlamak istemezdik. Çok ani oldu. Fotoğrafın bütününe bakınca, çok oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizim adımıza oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Kendi içimizde anlatacağız. Yapılacak çok iş var. Gerçekten ciddi zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz bir süre zarfında. Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda. Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, sahada mücadeleyle olur! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına pek bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen; oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok çabalayacağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Bundan önceki maçlar beklentinin, seviyenin çok altında. Bugünkü maç da öyle. Oyunculara da söyledim. Maçlar böyle oynanmıyor, maçlar farklı oynanıyor. Çok farklı olması gerekiyor. İstek ve arzunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Elimizde bunu yapabilecek oyuncular da var. Çok konuşulacak şey var ama burada değil."