Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan net mesaj: "Sonucu hep beraber göreceğiz"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olmasının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Genç hoca, süreçten memnun olmadığını net bir dille ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın'dan net mesaj:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 00:34

'ta 'dan çarpıcı sözler geldi. Takımın; hedeflenenden çok uzakta olduğunu anlatan Sergen hoca, beklentilerini detaylıca anlattı.

https://x.com/Besiktas/status/1962252931610067051

SERGEN YALÇIN'DAN TAKIMA MESAJLAR

"Böyle başlamak istemezdik. Çok ani oldu. Fotoğrafın bütününe bakınca, çok oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizim adımıza oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Kendi içimizde anlatacağız. Yapılacak çok iş var. Gerçekten ciddi zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz bir süre zarfında. Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda. Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, sahada mücadeleyle olur! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına pek bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen; oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok çabalayacağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Bundan önceki maçlar beklentinin, seviyenin çok altında. Bugünkü maç da öyle. Oyunculara da söyledim. Maçlar böyle oynanmıyor, maçlar farklı oynanıyor. Çok farklı olması gerekiyor. İstek ve arzunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Elimizde bunu yapabilecek oyuncular da var. Çok konuşulacak şey var ama burada değil."

Sergen Yalçın'dan net mesaj: "Sonucu hep beraber göreceğiz"

Sıkça Sorulan Sorular

OLE GUNNAR SOLSKJAER NEDEN GÖNDERİLMİŞTİ?
Beşiktaş ile kötü performanslar gösteren Norveçli, Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından Türkiye'ye veda etmek zorunda kalmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!
Beşiktaş Sergen Yalçın'la ilk maçında mağlup oldu! Alanyaspor evinde güldü
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#röportaj
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.