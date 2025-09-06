Sırbistan'dan Riga'da büyük drama: Finlandiya çeyrek finalde!

Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda, Sırbistan ile Finlandiya karşılaştı. Turnuva favorisi karşısında büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

RIGA'DA SIRBİSTAN'A BÜYÜK DARBE!

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadele, Sırbistan için tezat bir senaryoya sahne oldu! Maç boyunca Finlandiya karşısında ritim bulmakta zorlanan Sırplar, en nihayetinde ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

FİNLANDİYA ÇEYREK FİNALDE

Finlandiya Basketbol Takımı, Sırbistan karşısında aldığı galibiyetle adını Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı.

