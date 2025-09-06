Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sırbistan'dan Riga'da büyük drama: Finlandiya çeyrek finalde!

EuroBasket 2025, Sırbistan için hayal kırıklığıyla sona erdi. Turnuvanın favorilerinden olan Sırbistan, Finlandiya'ya mağlup oldu ve şampiyonaya erken veda etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sırbistan'dan Riga'da büyük drama: Finlandiya çeyrek finalde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 00:08

Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda, ile karşılaştı. Turnuva favorisi karşısında büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Sırbistan'dan Riga'da büyük drama: Finlandiya çeyrek finalde!

RIGA'DA SIRBİSTAN'A BÜYÜK DARBE!

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadele, Sırbistan için tezat bir senaryoya sahne oldu! Maç boyunca Finlandiya karşısında ritim bulmakta zorlanan Sırplar, en nihayetinde ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Sırbistan'dan Riga'da büyük drama: Finlandiya çeyrek finalde!

FİNLANDİYA ÇEYREK FİNALDE

Finlandiya Basketbol Takımı, Sırbistan karşısında aldığı galibiyetle adını Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı.

https://x.com/EuroBasket/status/1964431651590812041

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL YOLUNDA KİMİ DEVİRMİŞTİ?
A Milli Basketbol Takımı, İsveç'i mağlup etmiş ve son 8 takım arasına katılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Luciano Spalletti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebepleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı: Liverpoollu yıldız için temaslar başladı!
ETİKETLER
#Finlandiya
#sırbistan
#EUROBASKET
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.