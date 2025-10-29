Menü Kapat
Editor
Editor
 Merve Yaz

Spor dünyasını sarsan bahis skandalıyla ilgili alt lig vurgusu! 'Olaylar daha da derinleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına yönelik açıklamaları spor dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen hakemleri açıkladı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahis olayının daha da derinleştirildiğini belirten Akyüz, özellikle alt lig kulüp başkanları, futbolcuları ve antrenörlerinin işin içine dahil olabileceğinin uyarısında bulundu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2025
13:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
13:40

, bazı hakemlerin oynaması skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının yankıları sürüyor. TPFD Başkanı Saffet Akyüz, bahis olayının derinleştirilmesi durumunda alt lig kulüp başkanları, futbolcular ve antrenörlerin de işin içine dahil olabileceğini belirtti. Akyüz, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin bahis olduğunu ve çözülmesi için ciddi bir temizlik yapılması gerektiğini ifade etti.

"BAHİS OLAYI, FUTBOLUN HER KOLUNU ETKİLİYOR"


Akyüz, bahis olaylarının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığını belirtti. "Alt liglerde kulüp başkanları, yöneticiler ve futbolcular da bu işin içine girebilir" diyen Akyüz, futbolun bu kadar kirlenmesinin, kulüplerin gelir sorunlarını çözmeye çalışmasından kaynaklandığını vurguladı.

Spor dünyasını sarsan bahis skandalıyla ilgili alt lig vurgusu! 'Olaylar daha da derinleşecek

"FUTBOLDAKİ KİRLEME, GELİR SORUNU VE KAYIRMA"

Alt liglerdeki kulüplerin müthiş bir gelir sorunu yaşadığını belirten Akyüz, bu sorunun çözülmesi için sponsorlar ve futbolcular arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Akyüz, "Bu gelir sorununu çözebilmek için futbolcular ve aileleri sisteme dahil ediliyor. Bu da futbolu çok kirletti" dedi.

Spor dünyasını sarsan bahis skandalıyla ilgili alt lig vurgusu! 'Olaylar daha da derinleşecek

"FUTBOLUN SİSTEMİ KİRLİ, DEVLET VE TFF EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALI"

Akyüz, Türk futbolunun içinde bulunduğu sistemin kirli olduğunu ve futbolun reforme edilmesi için devletin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 'nin işbirliği yaparak uzun vadeli bir plan geliştirmesi gerektiğini söyledi. Akyüz, futbolun globalleşen dünya ile uyum sağlaması gerektiğini ve Türk futbolunun geleceğini gençler ve akademik zekâ ile inşa etmenin önemini vurguladı.

Spor dünyasını sarsan bahis skandalıyla ilgili alt lig vurgusu! 'Olaylar daha da derinleşecek

"UEFA'YA EN ÇOK DAVA AÇILAN ÜLKE TÜRKİYE"


Akyüz, Türkiye’nin UEFA nezdinde en fazla dava açılan ülke olduğunu belirterek, 240 davadan 205’inin Türkiye dosyası olduğunu söyledi. Akyüz, bu durumun Türkiye'nin futbol kültüründeki eksikliklerden kaynaklandığını ve kurumsal kimlik eksikliğinin Türk futbolunun en büyük handikapı olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun geleceği için ciddi bir temizlik gerektiğini ve tüm paydaşların işbirliği yaparak bu sorunu çözmesi gerektiğini söyleyen Akyüz, bahis olayının ve kirli sistemin Türk futbolunu derinden etkilediğini belirtti.

