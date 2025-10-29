Spor dünyasını sarsan bahis skandalıyla ilgili alt lig vurgusu! 'Olaylar daha da derinleşecek

Türk futbolu, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının yankıları sürüyor. TPFD Başkanı Saffet Akyüz, bahis olayının derinleştirilmesi durumunda alt lig kulüp başkanları, futbolcular ve antrenörlerin de işin içine dahil olabileceğini belirtti. Akyüz, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin bahis olduğunu ve çözülmesi için ciddi bir temizlik yapılması gerektiğini ifade etti.

"BAHİS OLAYI, FUTBOLUN HER KOLUNU ETKİLİYOR"



Akyüz, bahis olaylarının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığını belirtti. "Alt liglerde kulüp başkanları, yöneticiler ve futbolcular da bu işin içine girebilir" diyen Akyüz, futbolun bu kadar kirlenmesinin, kulüplerin gelir sorunlarını çözmeye çalışmasından kaynaklandığını vurguladı.

"FUTBOLDAKİ KİRLEME, GELİR SORUNU VE KAYIRMA"

Alt liglerdeki kulüplerin müthiş bir gelir sorunu yaşadığını belirten Akyüz, bu sorunun çözülmesi için sponsorlar ve futbolcular arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Akyüz, "Bu gelir sorununu çözebilmek için futbolcular ve aileleri sisteme dahil ediliyor. Bu da futbolu çok kirletti" dedi.

"FUTBOLUN SİSTEMİ KİRLİ, DEVLET VE TFF EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALI"

Akyüz, Türk futbolunun içinde bulunduğu sistemin kirli olduğunu ve futbolun reforme edilmesi için devletin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'nin işbirliği yaparak uzun vadeli bir plan geliştirmesi gerektiğini söyledi. Akyüz, futbolun globalleşen dünya ile uyum sağlaması gerektiğini ve Türk futbolunun geleceğini gençler ve akademik zekâ ile inşa etmenin önemini vurguladı.

"UEFA'YA EN ÇOK DAVA AÇILAN ÜLKE TÜRKİYE"



Akyüz, Türkiye’nin UEFA nezdinde en fazla dava açılan ülke olduğunu belirterek, 240 davadan 205’inin Türkiye dosyası olduğunu söyledi. Akyüz, bu durumun Türkiye'nin futbol kültüründeki eksikliklerden kaynaklandığını ve kurumsal kimlik eksikliğinin Türk futbolunun en büyük handikapı olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun geleceği için ciddi bir temizlik gerektiğini ve tüm paydaşların işbirliği yaparak bu sorunu çözmesi gerektiğini söyleyen Akyüz, bahis olayının ve kirli sistemin Türk futbolunu derinden etkilediğini belirtti.