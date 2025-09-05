Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'de heyecan artıyor: Yıldızlar sahaya çıktı!

Süper Lig'de yeni transferler için coşkulu süreç başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'da, yıldız isimler ilk kez antrenmanda yer aldı.

Süper Lig'de heyecan artıyor: Yıldızlar sahaya çıktı!
Burak Ayaydın
05.09.2025
05.09.2025
'nin yeni yıldızı ve 'ın büyük sürprizi , maçları öncesindeki ilk antrenmanlarına çıktı. Esasen ise taraftarlar, iki futbolcudan da çok şey bekliyor.

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO SEZONU AÇTI

Fenerbahçe'de milli ara sonrası için hazırlıklar devam ederken, Marco Asensio da sahadaki yerini aldı. İspanyol yıldız, sarı lacivertli takımdaki ilk çalışmalarını yaptı.

Süper Lig'de heyecan artıyor: Yıldızlar sahaya çıktı!

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN DÖNEMİ BAŞLADI

Galatasaray orta sahasında büyük bir değişimin öncüsü olarak görülen İlkay Gündoğan, yeni takımıyla ilk antrenmanlarını yaptı ve Süper Lig için hazırlandı.

Süper Lig'de heyecan artıyor: Yıldızlar sahaya çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Süper Lig devlerinin, bundan sonraki dönemde fırsat hamleleri yapmaları bekleniyor.
