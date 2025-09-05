Süper Lig'de heyecan artıyor: Yıldızlar sahaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Marco Asensio ve Galatasaray'ın büyük sürprizi İlkay Gündoğan, Süper Lig maçları öncesindeki ilk antrenmanlarına çıktı. Esasen ise taraftarlar, iki futbolcudan da çok şey bekliyor.

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO SEZONU AÇTI

Fenerbahçe'de milli ara sonrası için hazırlıklar devam ederken, Marco Asensio da sahadaki yerini aldı. İspanyol yıldız, sarı lacivertli takımdaki ilk çalışmalarını yaptı.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN DÖNEMİ BAŞLADI

Galatasaray orta sahasında büyük bir değişimin öncüsü olarak görülen İlkay Gündoğan, yeni takımıyla ilk antrenmanlarını yaptı ve Süper Lig için hazırlandı.