TFF'de olağanüstü Sadettin Saran toplantısı: "Başkanlık yapamaz!"

Fenerbahçe’de Ali Koç’a karşı seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran’ın sahibi olduğu bahis şirketi hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

SARAN: GEREKİRSE KAPATIRIM

Olası bir sorun yaşanması halinde “Şirket benim, gerekirse kapatırım” diyen Saran, dünkü seçimden sonra şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

TFF’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İDDİASI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre; Saran’ın seçimden galip çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Sadettin Saran’ın bahis şirketiyle ilgili olağanüstü bir toplantı yapacağı öne sürüldü.

"ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU SÜRECE BAŞKANLIK YAPAMAZ"

Işık gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

“Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilereyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor”