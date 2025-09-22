Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
TFF'de olağanüstü Sadettin Saran toplantısı: "Başkanlık yapamaz!"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran için olağanüstü bir şekilde toplantı kararı aldığı bildirildi. Toplantının konusunun ise Sadettin Saran'ın bahis şirketiyle ilgili olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

’de Ali Koç’a karşı seçimi kazanarak koltuğuna oturan ’ın sahibi olduğu şirketi hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

TFF'de olağanüstü Sadettin Saran toplantısı: "Başkanlık yapamaz!"

SARAN: GEREKİRSE KAPATIRIM

Olası bir sorun yaşanması halinde “Şirket benim, gerekirse kapatırım” diyen Saran, dünkü seçimden sonra şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

TFF'de olağanüstü Sadettin Saran toplantısı: "Başkanlık yapamaz!"

TFF’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İDDİASI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre; Saran’ın seçimden galip çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (), Sadettin Saran’ın bahis şirketiyle ilgili olağanüstü bir toplantı yapacağı öne sürüldü.

TFF'de olağanüstü Sadettin Saran toplantısı: "Başkanlık yapamaz!"

"ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU SÜRECE BAŞKANLIK YAPAMAZ"

Işık gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

“Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilereyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor”

Sadettin Saran'a kritik telefon: Galatasaray'dan ilk mesaj!
Sadettin Saran yönetim kurulu listesi! Fenerbahçe’de yeni başkan dönemi
Fenerbahçe'de tarihi seçim sonuçlandı: Başkan resmen belli oldu!
