Fırtına gibi açılış: Onuachu Trabzonspor'a golle döndü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen takımlardan Trabzonspor, sezonun ilk maçında sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu geçen mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Bordo mavililere 3 puanı getiren gol, yeni transfer Paul Onuachu'dan geldi.
3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.
38. dakikada Olaigbe'nin soldan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
44. dakikada Nwakaeme'nin topuk pasında ceza alanı hemen dışından Zubkov'un şutunda kaleci Jovanovic'in müdahale edemediği top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
49. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
61. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza yayı üzerinden Nwakaeme'nin sert şutunda top üsten auta gitti.
73. dakikada Ahmet Oğuz'un soldan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde Nonge Boende, topu topuk pasıyla Petkovic'e aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
84. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Arif Boşluk oyuna girdi.
87. dakikada Haidara'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.