Trabzonspor'da 1 puan isyanı!

Trabzonspor ve Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'deki zorlu maçın ardından Wagner Pina, Felipe Augusto ve Tim Jabol-Folcarelli; açıklamalarda bulundu.

WAGNER PINA SONUÇTAN MEMNUN OLMADI

"Bugün kazandığımız bir puandan değil, kaybettiğimiz iki puandan bahsetmemiz lazım. Rakibimiz duran toptan bir gol buldu. Maçın tamamında üstünlük bizdeydi. Bizim adımıza adaletsiz bir sonuç oldu diyebiliriz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef bir puanla ayrılıyoruz."

FELIPE AUGUSTO'DAN 'KAÇAN FIRSATLAR' KRİTİĞİ

"Maçın genelinde iyiydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmekte ise sorun yaşadık. Benim de girdiğim bir pozisyonda rakip kaleci çok iyi bir kurtarış yaptı. Aslında kazanmaya çok yakındık. Takımımız geriye düştükten sonra iyi bir reaksiyon gösterdi. İyi bir oyun ortaya koyduk ama belki fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olacaktı bizim adımıza."

FOLCARELLI DE DİĞER İHTİMALDEN BAHSETTİ

"İyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun oynadık. Bulduğumuz fırsatlarda son dokunuşları yapabilseydik bugün bizim adımıza galibiyetle ayrıldığımız bir maç olabilirdi."