TGRT Haber
24°
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da 1 puan isyanı!

Trabzonspor'da maç sonu açıklamaları geldi. Esasen ise Trabzonsporlu futbolcular, Gaziantep FK karşısında alınan beraberliği değerlendirdi ve maçın hakkının bu skor olmadığını ifade etti.

Trabzonspor'da 1 puan isyanı!
20.09.2025
22:51
20.09.2025
22:51

ve , 1-1 berabere kaldı. 'deki zorlu maçın ardından Wagner Pina, Felipe Augusto ve Tim Jabol-Folcarelli; açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da 1 puan isyanı!

WAGNER PINA SONUÇTAN MEMNUN OLMADI

"Bugün kazandığımız bir puandan değil, kaybettiğimiz iki puandan bahsetmemiz lazım. Rakibimiz duran toptan bir gol buldu. Maçın tamamında üstünlük bizdeydi. Bizim adımıza adaletsiz bir sonuç oldu diyebiliriz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef bir puanla ayrılıyoruz."

Trabzonspor'da 1 puan isyanı!

FELIPE AUGUSTO'DAN 'KAÇAN FIRSATLAR' KRİTİĞİ

"Maçın genelinde iyiydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmekte ise sorun yaşadık. Benim de girdiğim bir pozisyonda rakip kaleci çok iyi bir kurtarış yaptı. Aslında kazanmaya çok yakındık. Takımımız geriye düştükten sonra iyi bir reaksiyon gösterdi. İyi bir oyun ortaya koyduk ama belki fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olacaktı bizim adımıza."

Trabzonspor'da 1 puan isyanı!

FOLCARELLI DE DİĞER İHTİMALDEN BAHSETTİ

"İyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun oynadık. Bulduğumuz fırsatlarda son dokunuşları yapabilseydik bugün bizim adımıza galibiyetle ayrıldığımız bir maç olabilirdi."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜNÜ KİM ATMIŞTI?
Paul Onuachu, takımının tek sayısını yapmıştı.
