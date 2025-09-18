Menü Kapat
23°
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Andre Onana'dan hakem kritiği: "Elimizde olmayan şeyler var!"

Trabzonspor'un flaş transferi Andre Onana, antrenman öncesinde basın toplantısı yaptı. Fenerbahçe maçını ve süreçleri değerlendiren yetenekli kaleci, hakem konusunda ise farklı bir yaklaşım sergiledi.

Trabzonspor'da Andre Onana'dan hakem kritiği:
|
GİRİŞ:
18.09.2025
18:20
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
18:20

Trabzonsporlu 'dan gündeme dair açıklamalar geldi. Deneyimli eldiven, maçını ve düşüncelerini paylaştı.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'DAN FENERBAHÇE MAÇI VE HAKEM SÖZLERİ

"Kazanmak istediğimiz maçtı. Kazanamadık maalesef farklı sebeplerden dolayı. Futbol bazen böyle. Çok mücadele etseniz de olmayabiliyor. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissetim, mutlu hissettim. Taraftarların gösterdiği sevgiyi içimde hissettim. Benim adıma uzun yıllar buradaymışım gibi hissettiğim için ben de takımıma yardımcı olmaya çalıştım. O maçı da kazanmak istedik ama olmadı. Kendi özelimde çok güzel hissettiğim, çok iyi duygularla geçirdiğim bir maç oldu. kararlarıyla alakalı çok fazla konuşmayı seven bir oyuncu değilim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hayatta bazen sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan bir tanesi. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Tabii ki yaşananlar biliniyor ama bazen elimizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan işte."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan hakem kritiği: "Elimizde olmayan şeyler var!"

GENÇ KALECİLER HAKKINDA

"Çok gençler, öğrenmeye çalışıyorlar. Ben oynadığım her yerde; Barcelona, Ajax, Inter ve Manchester United, hepsinde genç kalecilere 'hayatta başarılı olmak ve mücadele etmek zorundasınız, buradaki pozisyonu eğer bugün ben dolduruyorsam, demek ki geçmişte başkası doldurdu. O gitti ben geldim, bir gün de ben gideceğim başkası gelecek. O şans size gelecek. O tren bir kez de olsa sizin yanınıza gelecek. Önemli olan doğru yerde beklemek, trene binmek, treni kaçırmamak. Hayatta hep hazırlıklı olmalısınız' dedim. Onlar da o tren oraya geldiğinde hazırlıklı olmak adına çok çalışmalılar, bunu da yapıyorlar zaten."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan hakem kritiği: "Elimizde olmayan şeyler var!"

FATİH TEKKE'YE ÖVGÜ

Son olarak da teknik direktör Fatih Tekke ile ilgili düşüncelerini dile getiren Onana, "Çok iyi bir hocamız var. Taktiksel anlamda çalışmayı çok seviyor, taktik üzerine düşünmeyi çok seviyor, futbol üzerine net fikirleri var." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ANDRE ONANA TRABZONSPOR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız kaleci, Manchester United Kulübü'nden transfer edilmişti.
