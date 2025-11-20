Türk milli takımı rakipleri bugün belli oluyor! İşte muhtemel rakipler ve play-off detayları

Zürih’te saatler 15.00’i gösterdiğinde, A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’na uzanan yolundaki en önemli virajdan biri aşılacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini cebine koyan ay-yıldızlılar, bugün FIFA Genel Merkezi’nde yapılacak kura çekilişiyle rakibini öğrenecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak tamam mı devam mı mücadelesinde Türkiye, Uluslar Ligi’nden gelen dört ülkeden biriyle kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

A Milli Futbol Takımımız 1.Torbada yer alırken, muhtemelen rakipleri ise 4. Torbadan gelecek. 4.Torbada ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.