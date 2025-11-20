Türk milli takımı rakipleri bugün belli oluyor! İşte muhtemel rakipler ve play-off detayları

Kategoriler
Zürih’te saatler 15.00’i gösterdiğinde, A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’na uzanan yolundaki en önemli virajdan biri aşılacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini cebine koyan ay-yıldızlılar, bugün FIFA Genel Merkezi’nde yapılacak kura çekilişiyle rakibini öğrenecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak tamam mı devam mı mücadelesinde Türkiye, Uluslar Ligi’nden gelen dört ülkeden biriyle kozlarını paylaşacak.
A Milli Futbol Takımımız 1.Torbada yer alırken, muhtemelen rakipleri ise 4. Torbadan gelecek. 4.Torbada ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor.
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.