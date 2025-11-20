Arabasıyla geldi kediyi çalıp gitti!

İstanbul Esenyurt'ta bir şahsın aracıyla geldiği sokakta balkonda duran ev kedisini çaldığı anlar kameraya yansıdı. Dün yaşanan olayda iddiaya göre balkonda cins kediyi gören şahıs, aracın dörtlülerini yakarak sokakta durdu. Bir süre sonra balkona tırmanan adam, kediyi ensesinden yakalayarak dışarı çıkardı. Yerde sakinleştirdiği kediyi kucağına alan şahıs, aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görenlere pes dedirten kedi hırsızlığı ise anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.