Yaramaz kedi girdiği yerde mahsur kaldı! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde aracın kaput kısmına giren yavru kedi mahsur kaldı. Mahsur alan kedinin seslerini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru kedi, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtardı. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi İskenderun Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti.