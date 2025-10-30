Victor Osimhen dünya devinin listesinde! Transferde büyük ses getirecek

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekiyor. Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sans, Barcelona'nın Lewandowski'nin yerine Nijeryalı yıldızı düşündüğünü öne sürdü.

BARCELONA SANTRAFOR ARIYOR

Gabriel Sans, performansı yakından takip edilen Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaliyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. "

"37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu, kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere"

OSIMHEN LİSTEDE

"Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir." Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor."

Sezon başında rekor bedelle Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 9 maçta 6 kez fileleri sarstı. Transfermarkt değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekiple kontratı, 2029 yılında sona erecek.