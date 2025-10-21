Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçında kulüp tarihine geçebilir. Başakşehir maçında yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncunun Bodo/Glimt maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Osimhen tarihe geçmeye çok yakın. İşte detaylar...

Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.10.2025
10:05
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
10:05

’ın dünyaca ünlü yıldızı kulüp tarihine geçmeye çok yakın. Nijeryalı yıldız Bodo/Glimt maçında yeni bir rekorun sahibi olabilir.

Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek

YEDEK KULÜBESİNDE YER ALMIŞTI

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçı düşünülerek yedek kulübesinde yer almıştı.

Milli aradan yorgun dönen yıldız futbolcunun ’nde ilk 11 oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarında da üst üste fileleri sarsmıştı.

Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek

BURAK YILMAZ İLE ORTAK

Üst üste 6 Avrupa maçında gol sevinci yaşayan Osimhen, 'ın 2012 yılındaki rekoruna ortak olmuştu.

TARİHE GEÇECEK

Başarılı futbolcu, Bodo/Glimt karşısında 1 gol kaydetmesi halinde rekorun tek sahibi olacak ve kulüp tarihine geçecek.

Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız isim, 3 gol attı ve 388 dakika süre aldı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#rekor
#burak yılmaz
#victor osimhen
#Bodo/glimt
#Spor
