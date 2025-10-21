Victor Osimhen için kritik viraj! Kulüp tarihine geçecek

Kategoriler
Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen kulüp tarihine geçmeye çok yakın. Nijeryalı yıldız Bodo/Glimt maçında yeni bir rekorun sahibi olabilir.
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçı düşünülerek yedek kulübesinde yer almıştı.
Milli aradan yorgun dönen yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarında da üst üste fileleri sarsmıştı.
Üst üste 6 Avrupa maçında gol sevinci yaşayan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 2012 yılındaki rekoruna ortak olmuştu.
Başarılı futbolcu, Bodo/Glimt karşısında 1 gol kaydetmesi halinde rekorun tek sahibi olacak ve kulüp tarihine geçecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız isim, 3 gol attı ve 388 dakika süre aldı.