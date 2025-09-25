Victor Osimhen sahalara geri dönüyor! Çıkacağı maç belli oldu

Nijerya-Ruanda maçının 36. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen'ın durumu Galatasaraylı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyordu. Bir süredir maçlara çıkamayan Osimhen'den beklenen haber geldi. Nijeryalı forvet Liverpool maçında sahaya yeniden çıkacak.

LİVERPOOL KARŞILAŞMASINDA OLACAK

Yarınki Alanya deplasmanında riske edilmeyecek olan Osimhen, Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacak fizik olarak hazır hâle gelecek. Cumartesi gününden itibaren takıma katılacak olan ünlü forvet 3 taktik idmanına katılıp Liverpool karşısında beklentilere cevap vermeye çalışacak.

KİRALIKLAR GÖZE GİRİYOR

Galatasaray’da bekleneni veremedikleri için kiralık gönderilen Elias Jelert ve Carlos Cuesta yeni takımlarında parlıyorlar. Jelert, takımı Southampton, kupada Liverpool’a 2-1 yenilmesine rağmen performansıyla alkış aldı. Vasco de Gama’ya kiralık giden Carlos Cuesta da 1-1 biten Flamengo maçının iyilerindendi. Hocası Fernando Diniz, “Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu” dedi.