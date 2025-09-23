Menü Kapat
26°
 Baran Aksoy

Osimhen Bankı nerede? Harita uygulamalarına kaydedildi, vatandaşlar akın etti: Gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor

Eskişehir'de bir bank harita uygulamalarına 'Osimhen Bankı' olarak kaydedildi. Uygulama üzerinde 'Osimhen Bankı' ismini gören vatandaşlar, bankın olduğu yere adeta akın etti. Bankın olduğu yere giden vatandaşlar, Galatasaray'ın yıldız golcüsü yerine kentte yaşayan Eskişehirli Osimhen ile karşılaştı.

23.09.2025
23.09.2025
'de İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan bir bank, harita uygulamalarına Osimhen Bankı olarak kaydedildi. 'ın yıldız futbolcusu 'in ismini alan bank, vatandaşların akınına uğradı.

Osimhen Bankı nerede? Harita uygulamalarına kaydedildi, vatandaşlar akın etti: Gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor

ESKİŞEHİRLİ OSIMHEN BANKI BOŞ BIRAKMADI

Victor Osimhen'e benzerliği ile dikkat çeken Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kamerunlu 24 yaşındaki Youssouf Adamou da bu banka oturarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Osimhen Bankı nerede? Harita uygulamalarına kaydedildi, vatandaşlar akın etti: Gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor

"OSİMEN DEĞİL, OSIMHEN YAZARLARSA BULURLAR"

Victor Osimhen'e benzerliği ile dikkat çeken Youssouf Adamou, "Türk halkı sağ olsun, Eskişehir halkı daha doğrusu, sağ olsun var olsunlar, benim adıma bank yapmışlar, çok teşekkür ederiz, ismimi yaşatmaya devam ediyorlar. Yani binlerce sebebi vardır ama bence iyi niyetten yapılmış, hatırlanmak için. Çünkü bu ülkeye gelerek çok büyük bir şey oldu. Yani dünya çapında oynarken Türkiye'de kendimi buldum. Memnunum, sıkıntı yok. Allah razı olsun. Çok iyi bir şey oldu. Çünkü artık yurt dışından biri bile Osimhen Bank'ı ya da rastgele Osimhen yazsa burası çıkacak. Eskişehir için bir reklam olacak, Eskişehir için turizm anlamında çok güzel olacak. Ama doğru yazılması lazım, Osimhen yazması lazım, Osimen değil, Osimhen yazarlarsa bulurlar, hemen gelsinler, 'Osimhen Bankı' İsmet İnönü-1 Caddesi'nde burada gelsinler, bol bol fotoğraf çeksinler, etiketlesinler" ifadelerini kullandı.

Osimhen Bankı nerede? Harita uygulamalarına kaydedildi, vatandaşlar akın etti: Gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor

"TEMU'DAN ALDIĞIM OSIMHEN" DİYEN DE VAR"

Ayrıca İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı ilk haberden sonra vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördüğü aktaran Adamou, "Haberden sonra Eskişehir halkı sağ olsun yine Eskişehir. Yine Eskişehir, yine Eskişehir. Yolda yine fotoğraf çektirenler oluyor, tramvayda çektiren oluyor. Artık bir şapkam var, şapka takıyorum, öyle takıyorum, ondan sonra çıkartıyorum. İlgi görmek istediğim zaman çıkartıyorum. Bu tabii ilgi herkesin hoşuna gider, hoşuma gidiyor ama bazen de acelem oluyor, çektirmek istemiyorum. Ya da bir şeye mi oluyor, adamın bakıyorum, yani aşağılayacak beni, neren benziyor diyor, Temu'dan aldığım Osimhen diyor. Aşağılıyor bir şekilde, ben de tamam deyip geçiyorum, bir şey diyemezsin" şeklinde konuştu.

Osimhen Bankı nerede? Harita uygulamalarına kaydedildi, vatandaşlar akın etti: Gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor

ICARDI'NİN DE BANKI VAR

Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü 'nin de oturduğu bank Google Haritalar'a kaydedilmişti. Peki Icardi Bankı nerede? 'Icardi Bankı',Galata Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Karaköy İskelesi'nde bulunuyor.

#galatasaray
#eskişehir
#victor osimhen
#Mauro Icardi
#Youssouf Adamou
#Osimhen Bankı
#Icardi Bankı
#Yaşam
