 | Murat Makas

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transfer bombalarıyla başlarken, futbolseverlerin aklındaki tek bir soru: Şampiyon kim olacak? Biz de bu soruyu, milyonlarca veriyi analiz edebilen yapay zekaya sorduk. Yapay zekanın, son transferlerden takım gücüne kadar pek çok parametreyi inceleyerek yaptığı tahmin, ligin zirvesindeki o takımı ve ulaşacağı puanı ortaya koydu.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı
Futbol dünyasında şampiyonluk yarışı, her zaman en çok konuşulan ve heyecan yaratan konudur. 2025-2026 sezonu da hem ilk düdüğün çalması hem de transfer pazarında yaşanan hareketlilikle kıyasıya bir mücadelenin sinyallerini verdi. Özellikle ve 'nin, dünya çapında tanınan yıldızları kadrolarına katması, ligin kalitesini ve rekabet seviyesini daha da yukarıya taşıdı. Bu karmaşık veriler yığını içinde, geleceği tahmin etme yeteneği olan bir yapay zekanın bu yarışa nasıl bir perspektiften bakacağını merak ettik. İşte futbolun bu büyük bilmecesini yapay zekaya sorduğumuzda aldığımız yanıt.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

YAPAY ZEKA BU TAHMİNİ NASIL YAPTI?

Yapay zeka, bu şampiyonluk tahminini yaparken, duygusal bağlardan veya taraftar coşkusundan bağımsız, tamamen matematiksel ve istatistiksel bir model kullandı. Analiz, geçmiş sezon verilerinden, takımların 2025 yaz transfer dönemindeki kadro güçlendirmelerine ve oyuncuların potansiyel performanslarına kadar pek çok parametre ışığında gerçekleştirildi. Yapay zeka, takımların maç başına attıkları gol sayıları, savunma istatistikleri, iç saha ve deplasman performansları gibi verileri işleyerek ligin son haftalarında oluşabilecek olası senaryoları simüle etti.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

YAPAY ZEKANIN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Yapay zekanın yaptığı kapsamlı analiz ve istatistiksel modellemelere göre, 2025-2026 Süper Lig sezonunun şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edecek ve son derece çekişmeli geçecek. Yapay zekaya göre, bu sezonun şampiyonu Galatasaray olacak. Sezonun sonu itibarıyla Galatasaray'ın 94 puanla şampiyonluk kupasını kaldıracağı öngörülüyor.

Bu tahminin en büyük nedeni, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünya yıldızlarının (Victor Osimhen ve Leroy Sané) takıma katacağı hücum gücü ve takımın genelindeki istikrar olarak gösteriliyor. Yapay zeka, bu transferlerin takımın gol yollarındaki etkinliğini artıracağını ve maç kazanma olasılığını yükselteceğini belirtiyor. Fenerbahçe'nin ise, yeni transferleri ve güçlü kadro yapısıyla zirve yarışını son ana kadar sürdüreceği ve 91 puanla ligi ikinci sırada tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

YAPAY ZEKA TAHMİNİ: SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU SON PUAN DURUMU (İLK 5)

Sıra Takım Puan

1. Galatasaray 94

2. Fenerbahçe 91

3. Beşiktaş 80

4. Trabzonspor 75

5. İstanbul Başakşehir FK 70

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

PUAN DAĞILIMI VE KRİTİK TRANSFERLERİN ETKİSİ

Yapay zeka modellemesine göre, zirvedeki bu puan farkı, iki takım arasındaki ikili averajdan veya son hafta maçlarından ziyade, sezonun genelindeki istikrar ve yeni transferlerin takıma ne kadar hızlı entegre olacağına bağlı olacak. Galatasaray'ın yüksek sayıda galibiyetle şampiyonluğa uzanacağı öngörülürken, Fenerbahçe'nin de güçlü bir ikinci olarak ligi tamamlayacağı belirtiliyor. Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir FK gibi takımların da, transfer hamleleri ve teknik direktör istikrarıyla zirveyi takip ederek ilk 5 içinde yer alması bekleniyor.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı

YAPAY ZEKA UYARIYOR: FUTBOLUN BEKLENMEDİK SÜRPRİZLERİ

Yapay zekanın bu tahmini, sadece mevcut veriler ve mantıksal olasılıklar üzerine kurulmuştur. Ancak futbol, her zaman beklenmedik sürprizlere, bireysel oyuncu performanslarına, hakem kararlarına, sakatlıklara ve en önemlisi taraftar tutkusuna dayanan bir oyundur. Bu nedenle, hiçbir algoritma veya istatistiksel model, futbolun bu eşsiz ve öngörülemez ruhunu tam olarak modelleyemez. Yapay zeka da bu gerçeği teslim ederek, tahmininin yalnızca bir öngörü olduğunu ve futbolseverleri maç sonuna kadar beklemeleri gerektiğini vurguluyor.

Yapay zekaya göre bu sezon Süper Lig şampiyonu olacak takım belli oldu! Puan tablosunda sürpriz “transfer” detayı
