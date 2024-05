Acıklı filmler izleyenler daha çok para harcıyor! İşte şaşırtan sebebi

07 May 2024 14:24 - Güncelleme : 07 May 2024 14:27

Enflasyon ve ekonomik kriz gibi olumsuz durumların getirdiği hayat pahalılığından bağımsız olarak, paranızın çabuk bitmesinden muzdaripseniz ve bunu durdurmakta da zorlanıyorsanız, film tercihlerinizi bir miktar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hüzünlü bir film izleyen insanların, izlemeyenlere kıyasla ani satın alımlar yapma olasılığı daha yüksek ve üzüntü, dar görüşlü davranışları tetikliyor.

170 ERKEK VE KADIN ANALİZ EDİLDİ

Çin'deki Chengdu Üniversitesi'ndeki psikologların hakemli akademik dergi Frontiers in Psychology'de yayımlanan çalışmasında, 170 tane kadın ve erkeğe acıklı olan 'My Brothers and Sister' filmi veya 'March of The Penguins' belgeseli izletildi.

Filmi izleyenlerin üzüntü seviyesi, belgeseli izleyenlere göre yüzde 50 daha fazla olarak ölçüldü. Ve üzgün kişilerin (özellikle de kadınların) dürtüsel seçimler yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlaşıldı.

ÜZÜLDÜĞÜMÜZDE DİKKATİMİZ NEREYE KAYIYOR?

Çalışmanın yazarı Hao Zhang, yaptığı açıklamada, üzüntü halinde bulunan insanların dikkatlerinin geleceğe yönelik düşüncelerden ziyade anlık kaygılara odaklanma eğiliminde olduklarını belirtti.

Bulguları ufak bir örnekle açıklamak gerekirse:

Diyelim ki bir gün işinizde veya özel hayatınızda bir sorun yaşadınız ve üzgünsünüz. Bu durumda eve geldiğinizde, normalde izlemekten keyif aldığınız komedi filmleri yerine daha hüzünlü bir film seçme eğilimi gösterebilirsiniz.

Araştırmaya göre, bu hüzünlü film izleme eylemi sırasında üzüntünüz artabilir ve alışveriş yapma isteğiniz de tetiklenebilir. Daha fazla üzüntü yaşayan kişiler, belki de alışveriş yaparak kendilerini tatmin etmeye çalışabilirler çünkü bu anlık bir rahatlama sağlayabilir.

"Alışveriş yapmak depresyona, üzüntüye iyi geliyor" algısı da aslında bu araştırmayı destekliyor. Elbette fazla para harcamaktan kurtulmanın tek yolu acıklı film izlemeyi bırakmak değil, bu sadece para harcamayı tetikleyen bir duygu durumu olarak karşımızda duruyor.