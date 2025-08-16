İngiltere’den tartışmalı adım: Suç tahmininde yapay zekâ dönemi

İngiltere hükümeti, suçların önceden tahmin edilip önlenebilmesi için yapay zekâya yöneliyor. Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı’nın duyurduğu Concentration of Crime Data Challenge programı kapsamında, 2030 yılına kadar İngiltere ve Galler için yapay zekâ tabanlı gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturulması planlanıyor.

Bu harita sayesinde özellikle bıçaklı saldırılar ve anti-sosyal davranışların hangi bölgelerde yaşanabileceği öngörülerek, polis ekiplerinin daha proaktif şekilde müdahale etmesi sağlanacak.

İLK PROTOTİP 2026’DA GELİYOR

Projeye ayrılan bütçe, hükümetin toplamda 500 milyon sterlinlik Ar-Ge hızlandırma programının parçası. Şimdiden 4 milyon sterlinlik ilk yatırım yapılacağı ve ilk prototiplerin Nisan 2026’ya kadar hazır olması hedefleniyor.

Yeni sistem; polis, belediyeler ve sosyal hizmetlerden toplanan veriler ile bilinen suçluların sabıka kayıtlarını bir araya getirecek. Bu girişim, hükümetin “Daha Güvenli Sokaklar Misyonu” çerçevesinde bıçaklı suçları ve kadınlara yönelik şiddeti on yıl içinde yarı yarıya azaltma hedefiyle uyumlu olacak.

Teknoloji Bakanı Peter Kyle, yapay zekânın hem mağdurlar hem de toplum için güçlü bir çözüm aracı olacağını savunuyor. Projeye, Neighbourhood Watch ve The Ben Kinsella Trust gibi sivil kuruluşlar da destek veriyor.

Ancak, sistemin bazı topluluklarda haksız profillemeye yol açabileceği yönünde endişeler var. Üstelik hükümet, bu tür risklere karşı ne gibi önlemler alacağını henüz açıklamış değil.

DAHA ÖNCE “CİNAYET TAHMİNİ” DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Benzer bir tartışma geçtiğimiz nisan ayında da yaşanmıştı. İngiltere Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı sistemin, geçmiş suçluların verilerini analiz ederek kimin gelecekte ciddi şiddet suçlarına karışabileceğini tahmin etmeyi amaçladığı ortaya çıkmıştı.

Bu veriler arasında isim, doğum tarihi ve etnik köken gibi temel bilgiler ile aile içi şiddet geçmişi, ruh sağlığı, bağımlılık öyküsü ve kendine zarar verme eğilimleri gibi oldukça hassas detaylar yer alıyordu.

