300 kilonun üzerindeki obezite hastası gençten yardım çığlığı

Evde sağlık hizmeti alan ancak hastanede kapsamlı tedaviye ihtiyacı olan Barış Pınarbaşı’nın durumunun giderek ağırlaştığı öğrenildi.

"YÜRÜYEMİYOR, OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI"

Hastanın dayısı Ahmet Randa, yeğeninin 7 yıldır ilerleyen bir obezite hastalığı olduğunu ve şu anda oksijen makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Randa, Barış’ın hareket edemediği için vücudunda yaralar (bası yaraları) oluşmaya başladığını ve hastaneye başvurdukları halde kesin bir sonuca ulaşamadıklarını dile getirdi.

Ahmet Randa: "Belki Türkiye sesimizi duyar, belki de iş adamları sesimizi duyar. Bir insan hayatı söz konusu, el atılabilir diye düşünüyorum. Bir hastane ortamında tedavi görmesini istiyoruz, yaşama döndürülmesini istiyoruz."

Pınarbaşı, evde sadece kan alma ve ilaç yazma gibi rutin hizmetler alabildiğini, hastane yatışının ise obezite yatağı ayarlanamadığı için gerçekleşmediği bilgisini aldığını aktardı. Genç hasta, tedaviye başlanarak hayatını normal bir şekilde sürdürmeyi arzuladığını ifade etti.