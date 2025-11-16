Menü Kapat
 Ali Osman Polat

300 kilonun üzerindeki obezite hastası gençten yardım çığlığı

Ankara’da yaşayan ve kilosu 300 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen obezite hastası Barış Pınarbaşı (28), son 25 gündür artan ödem şikayetleri nedeniyle yerinden kalkamıyor. Hastane ortamında tedavi görme talebinde bulunan Pınarbaşı, “Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum,” diyerek yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.

16.11.2025
16.11.2025
Evde hizmeti alan ancak hastanede kapsamlı tedaviye ihtiyacı olan Barış Pınarbaşı’nın durumunun giderek ağırlaştığı öğrenildi.

300 kilonun üzerindeki obezite hastası gençten yardım çığlığı

"YÜRÜYEMİYOR, OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI"

Hastanın dayısı Ahmet Randa, yeğeninin 7 yıldır ilerleyen bir hastalığı olduğunu ve şu anda oksijen makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Randa, Barış’ın hareket edemediği için vücudunda yaralar (bası yaraları) oluşmaya başladığını ve hastaneye başvurdukları halde kesin bir sonuca ulaşamadıklarını dile getirdi.

Ahmet Randa: "Belki Türkiye sesimizi duyar, belki de iş adamları sesimizi duyar. Bir insan hayatı söz konusu, el atılabilir diye düşünüyorum. Bir ortamında görmesini istiyoruz, yaşama döndürülmesini istiyoruz."

Pınarbaşı, evde sadece kan alma ve ilaç yazma gibi rutin hizmetler alabildiğini, hastane yatışının ise obezite yatağı ayarlanamadığı için gerçekleşmediği bilgisini aldığını aktardı. Genç hasta, tedaviye başlanarak hayatını normal bir şekilde sürdürmeyi arzuladığını ifade etti.

