Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Tehlikeli sonuçlar olabilir! Aşırı sıcaklar Süphan Dağı'nı da vurdu

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, vatandaşı ve hayvanları da etkilemekle kalmıyor, doğaya da zarar veriyor. Yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı olan Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı Süphan’da bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle korkutan bir manzara görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 10:48

Aşırı sıcakları Türkiye'yi vurdu. Bunaltan hava dalgası doğayı da etkiliyor. Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan ve yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı kalan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, bu yıl ve aşırı sıcaklardan nasibini aldı.

Tehlikeli sonuçlar olabilir! Aşırı sıcaklar Süphan Dağı'nı da vurdu

Bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Süphan Dağı’ın zirvesindeki kar örtüsünü beklenenden çok daha erken eritti. Bölge halkı, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissettiklerini belirtiyor.

Tehlikeli sonuçlar olabilir! Aşırı sıcaklar Süphan Dağı'nı da vurdu

Süphan Dağı’nın her yıl Ağustos ayının sonlarına Eylül’ün ilk haftasına kadar karla kaplı olan zirvesinde bu yıl karın kalmadığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumun hem ekosistem hem de su kaynakları açısından tehlikeli sonuçlar uluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Tehlikeli sonuçlar olabilir! Aşırı sıcaklar Süphan Dağı'nı da vurdu


Murat İzol isimli vatandaş, "Çocukluğumuzdan beri Süphan Dağı’nın yaz ortasında bile bembeyaz olduğunu bilirdik. Şimdi ise neredeyse çıplak bir dağ görüntüsü var. Bu manzaraya alışık değiliz ve açıkçası endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına, aşırı sıcaklar ve sağanak bir arada
Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi
ETİKETLER
#kuraklık
#aşırı sıcaklar
#iklim değişikliği
#Çoraklık
#Süphan Dağı
#Ekosistem
#Su Kaynakları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.