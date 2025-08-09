Menü Kapat
30°
Yaşam
Editor
Editor
 | Bengül Arıca

Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Adana'da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Araç termometreleri 51 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık nemle birlikte 55 dereceyi aştı. Çocuklar kavurucu sıcakta sulama kanallarında serinlerken kent genelinde yollar ve parklar boş kaldı.

’da son 95 yılın kırıldı. Bugün Ağustos ayının en sıcak günü yaşanırken termometreler tavan yaptı.'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı gölgede 14.00 itibariyle 46,7 derece olarak ölçüldü.

Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Araçların termometreleri 51'i gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı. Kent geneli yollar, park ve bahçeler adeta boş kaldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklardaki çeşmelerde serinledi.

Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

SULAMA KANALLARI DOLDU

Yüreğir ilçesindeki birçok mahallede ise çocuklar tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdü. Bazı çocukların geçtiğimiz haftalarda yaşanan vakalarına rağmen aldırış etmeden yüzmeleri dikkat çekti.

Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

SON 95 YILIN EN SICAK GÜNÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı. Bugün an itibariyle Adana'da hava sıcaklığının 46,7 derece olurken, 13 Ağustos 2023'te sıcaklık 45,7 derece olarak ölçülmüştü.

Adana kavruluyor! Son 95 yılın en sıcak günü! Termometreler 51 dereceyi gösterdi

46,7'lik sıcaklıkla 95 yılın en sıcak günü yaşanan şehirde sıcak havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

