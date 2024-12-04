Airbus, Thales ve Leonardo güçlerini birleştirdi: Avrupa'dan Starlink'e rakip geliyor

04 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:33

Avrupa'nın önde gelen uydu üreticileri Airbus, Thales ve Leonardo, Elon Musk'ın Starlink ağına rakip olmak için uydu varlıklarını birleştiren yeni bir ortak uzay şirketi kurmayı planlıyor. "Project Bromo" adı altında geliştirilen bu girişimin ilk detayları da belli oldu.

Avrupa'nın Airbus, Thales ve Leonardo şirketleri, Elon Musk'ın Starlink'i ile rekabet edebilmek amacıyla yeni bir ortak uzay şirketi kurma planlarını araştırıyor. Endonezya'daki bir yanardağdan adını alan "Project Bromo" projesi kapsamında Airbus, Leonardo ve BAE Systems'in sahibi olduğu füze üreticisi MBDA'yı model alarak bağımsız bir girişim kurulması öngörülüyor.

AVRUPALI DEVLER, STARLİNK'E RAKİP KURUYOR

Avrupa'nın önde gelen uydu üreticileri, bugüne kadar yalnızca sektördeki büyük kayıplarla mücadele etmek için iş birliği yapmayı düşündüklerini belirtmişti. Ancak Musk'ın Starlink ağının alçak yörüngede hızla büyümesiyle, daha büyük ölçekli bir yaklaşım arayışına girdiler.

Henüz erken bir aşamada olmasına rağmen görüşmelerin Airbus içinde bir kod adı ve bir ortağın diğerlerinden varlık satın alması yerine uydu varlıklarını birleştiren yeni bir şirketle tercih edilen bir yapı kazanacak kadar ilerlediği ifade edildi. Leonardo CEO'su Roberto Cingolani Reuters'e yaptığı açıklamada görüşmelerin çeşitli teknik tartışmaları içerdiğini söyledi ve amaçlanan yapının MBDA modeline dayanacağını doğruladı.

"UYDULAR, UZAY EKONOMİSİNİN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURACAK"

Roma'da düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Cingolani, "İşte bu; başka bir şey olması zor" dedi.

Bir kaynak, birleşme önerilerinin bu hafta açıklanacak olan işten çıkarmalardan ayrı olduğunu ve uygulanmasının yıllar alabileceğini söyledi. Ancak bir araya geldiklerinde, Avrupa'nın zor durumdaki uzay sektörünü rekabetle yüzleşecek şekle getirmeye yönelik çok hızlı bir çabayı temsil ediyorlar.

Avrupa'nın önde gelen uydu üreticileri, geleneksel olarak sabit yörüngedeki karmaşık uzay araçlarına odaklanmışken, alçak Dünya yörüngesinde bulunan küçük ve ucuz uyduların gelişiyle zor durumda kaldı. Cingolani, uyduların uzay ekonomisinin yüzde 75'ini oluşturacağını belirtti.

İŞTEN ÇIKARMALAR DA BAŞLIYOR

Airbus, ekim ayında, 2026 ortasına kadar Savunma ve Uzay bölümünden 2.500 kişiye kadar, yani yüzde 7'lik bir iş gücü azaltımı yapılacağını duyurmuştu. Thales, Leonardo ile uydular ve hizmetler konusunda iki mevcut ortaklığa sahip olup, uzayla ilgili 1.300 pozisyonu azaltma planları üzerine sendikalarla görüşmeler yapıyor.