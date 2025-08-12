Ay'ın rengi mosmor oldu! Sebebi ise Samsung

Samsung'un yeni One UI 8 Beta 4 sürümünü kullanan Galaxy S25 Ultra sahipleri, Ay'ı fotoğraflarken mor renkte görmeye başladılar. Aniden ortaya çıkan renk değişikliği, Ay'ın fotoğraflarını çekmeye çalışan kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Sammyfans'ın haberine göre, Galaxy S25 Ultra'nın kamera teknolojisi, tıpkı diğer premium akıllı telefonlar gibi, profesyonel düzeyde çekimler yapabilmesiyle biliniyordu. Ancak son Beta sürümüyle birlikte, cihazın kameraları oldukça garip bir hata vermeye başladı. Ay mor renkte görünmeye başladı.

SAMSUNG TELEFON, AY'IN RENGİNİ MORA ÇEVİRDİ

Kullanıcılar, özellikle 10x, 20x, 30x ve 100x zoom seviyelerinde hatayı fark ettiler. Normalde beyaz renkte görülen Ay, artık gözle görülmeyen bir mor tonunda çekiliyordu. Renk farkı o kadar belirgindi ki, Ay'ın doğal görüntüsü tamamen bozulmuştu.

Üstelik söz konusu sorun, yalnızca birkaç kullanıcıda değil, birçok Galaxy S25 Ultra sahibinde ortak bir problem olarak ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Samsung'dan resmi bir açıklama gelmese de şirketin mühendislerinin, dijital zoom ile kamera netliğini artırmaya çalışırken, optimizasyon sorununa neden olduğu tahmin ediliyor.

Samsung'un Beta Yöneticisi, durumu fark ettiklerini ancak henüz resmi bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Kullanıcılara, soruna dair hata raporlarını Samsung'a göndermeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca teknoloji devinin bir sonraki Beta veya Stabil güncellemesinde problemin düzeltilmesi bekleniyor.