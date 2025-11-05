Beyaz Saray açıkladı: Kesinlikle satılmayacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Washington yönetimi, yapay zekâ devine sert uyarı yaptı: “Blackwell çipleri Çin’e kesinlikle satılmayacak.”
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Nvidia’nın en gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin’e satışının gündemde olup olmadığı yönündeki soruları yanıtladı.
Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konudaki duruşunun net olduğunu vurgulayarak, “Trump bu soruya açıkça cevap verdi. Blackwell çiplerini Çin’e satmak şu anda söz konusu değil.” dedi.
Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada da Nvidia’nın geliştirdiği son teknoloji yapay zekâ çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerinde kullanılacağını, Çin ve diğer ülkelere satışın gündemde olmadığını belirtmişti.
Söz konusu çipler, yapay zekâ uygulamalarında devrim yaratacak kadar güçlü işlem kapasitesine sahip. Ancak Washington yönetimi, bu teknolojinin Çin’in eline geçmesinin “ulusal güvenlik riski” oluşturabileceğini savunuyor.