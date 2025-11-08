Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Bu adam dünyanın ayarlarıyla oynuyor: 10 yıl içinde sistemin başına AI geçebilir

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu: Kendi şirketinin yönetimini bir yapay zekaya devretmeyi düşünüyor.

08.11.2025
ChatGPT’nin yakaladığı büyük başarı, ’ı kısa sürede dünyanın en etkili şirketlerinden biri haline getirdi. Bu başarının arkasındaki isim olan , sektörde sık sık tartışma yaratan açıklamalar yapmasıyla tanınıyor. Altman, son konuşmasında yine dikkatleri üzerine çekti: OpenAI’ın birkaç yıl içinde bir tarafından yönetilebileceğini söyledi.

“OPENAI, AI TARAFINDAN YÖNETİLEN İLK ŞİRKET OLMAZSA UTANÇ VERİCİ OLUR”

Yapay zeka devriminin öncüsü olarak görülen OpenAI’ın bu alanda da ilklerden biri olması gerektiğini belirten Altman, “Eğer OpenAI, yapay zeka tarafından yönetilen ilk şirket olmazsa bu benim için utanç verici olur” ifadelerini kullandı.

Altman’a göre, bir yapay zekanın OpenAI gibi bir şirketi başarıyla yönetebileceği dönem artık çok uzak değil. Ancak yalnızca teknik beceriler yeterli olmayacak. Çünkü bir CEO sadece kararlar alan biri değil, aynı zamanda şirketin yüzü, yani kamuoyu karşısındaki temsilcisi. Altman, yapay zekanın bu insani rolü üstlenmesinin zaman alacağını kabul ediyor ama önümüzdeki on yıl içinde bunun mümkün olacağına inanıyor.

“İKİ-ÜÇ KİŞİYLE MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLER GÖRECEĞİZ”

Altman, gelecekte şirket yapılarının da tamamen değişeceğini düşünüyor. Ona göre, işlerin büyük kısmını yapay zekanın üstlendiği, sadece birkaç insanın çalıştığı milyar dolarlık şirketler çok yakında ortaya çıkacak.

