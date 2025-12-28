Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

Yapay zekâ destekli deepfake’ler artık insan gözünü rahatlıkla yanıltabiliyor. Uzmanlar, sahte içerikleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını söylerken teknoloji şirketleri ve hükümetler yeni önlemler peşinde.

Yapay zekâ tabanlı görsel ve video üretim araçları ilk ortaya çıktığında, sahte içerikleri yakalamak nispeten kolaydı. Orantısız yüzler, dudak senkronu hataları, yapay gölgeler ya da bulanık detaylar… Hepsi deepfake’i ele veren bariz ipuçlarıydı. Bugün gelinen noktada ise bu kusurların büyük bölümü ortadan kalktı. Üretken yapay zekâlar, neredeyse pürüzsüz sonuçlar üretiyor. Bu da deepfake’leri çok daha ciddi bir tehdit hâline getiriyor. Güvenlik uzmanları, pek çok insanın artık bu içerikleri ayırt edemediği konusunda uyarıyor.