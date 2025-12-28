Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

Aralık 28, 2025 10:36
1
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

Yapay zekâ destekli deepfake’ler artık insan gözünü rahatlıkla yanıltabiliyor. Uzmanlar, sahte içerikleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını söylerken teknoloji şirketleri ve hükümetler yeni önlemler peşinde.

Yapay zekâ tabanlı görsel ve video üretim araçları ilk ortaya çıktığında, sahte içerikleri yakalamak nispeten kolaydı. Orantısız yüzler, dudak senkronu hataları, yapay gölgeler ya da bulanık detaylar… Hepsi deepfake’i ele veren bariz ipuçlarıydı. Bugün gelinen noktada ise bu kusurların büyük bölümü ortadan kalktı. Üretken yapay zekâlar, neredeyse pürüzsüz sonuçlar üretiyor. Bu da deepfake’leri çok daha ciddi bir tehdit hâline getiriyor. Güvenlik uzmanları, pek çok insanın artık bu içerikleri ayırt edemediği konusunda uyarıyor.

2
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

“TEKNİĞE DEĞİL, DUYGULARA BAKIN”

Uzmanlara göre deepfake’ler, insan gözüyle ayırt edilemeyecek kritik bir eşiği zorluyor. Güvenlik uzmanı Perry Carpenter, bu noktada teknik ayrıntılardan çok içeriklerin yol açtığı duygusal etkilere odaklanmak gerektiğini söylüyor. Korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran paylaşımlar onun için birer uyarı sinyali. Carpenter’a göre yapılabilecek en etkili şey, bu duygular devreye girdiğinde bilinçli biçimde yavaşlamak ve içeriği sorgulamak.

3
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

DİJİTAL İSTİSMARDA ARTIŞ VAR

Deepfake teknolojisinin yaygınlaşması, kadınlara ve çocuklara yönelik dijital istismar vakalarını da artırmış durumda. Internet Watch Foundation verilerine göre, yapay zekâ ile üretilmiş çocuk istismarı içeriklerine dair raporlar yalnızca bir yıl içinde iki kattan fazla arttı. Uzmanlar, özellikle “çıplaklaştırma” uygulamalarının hızla yayılmasına dikkat çekiyor.

4
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

DOLANDIRICILIK ENDÜSTRİYEL BOYUTTA

Araştırmalar, tehdidin bireysel vakaların çok ötesine geçtiğini gösteriyor. Kurumlara yönelik saldırılar ve manipülasyon operasyonları artıyor. Üstelik bu teknolojilere erişim de kolay. Dolandırıcılar bugün, sentetik yüzlerden sahte seslere, dijital geçmişlerden sosyal medya profillerine kadar her şeyi içeren hazır “persona paketleri” satın alabiliyor. Bu durum biyometrik koruma yöntemlerini de zorluyor. Entrust tarafından yayımlanan 2026 Kimlik Dolandırıcılığı Raporu’na göre deepfake saldırıları, artık her beş biyometrik dolandırıcılık girişiminden birinde rol oynuyor.

5
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

ŞİRKETLER VE DEVLETLER DEVREDE

Tablo ağırlaştıkça teknoloji şirketleri savunma mekanizmalarını hızlandırıyor. Google, 18 Aralık’ta SynthID adlı deepfake tespit aracını Gemini uygulamasına entegre etti. Bu özellikle kullanıcılar, yükledikleri bir görselin ya da videonun Google’ın yapay zekâ sistemleri tarafından üretilip üretilmediğini veya sonradan değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edebiliyor. 2023’te kullanıma sunulan SynthID’nin bugüne kadar 20 milyardan fazla yapay zekâ içeriğini görünmez filigranlarla işaretlemiş olması, şirketin bu alana erken odaklandığını gösteriyor. Ancak bu adım, sektör genelinde artan şeffaflık baskısının yalnızca bir parçası.

6
Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN YASAL HAMLE

Bu tehdide karşı hükümetler de devreye girmeye başladı. Birleşik Krallık, kısa süre önce “çıplaklaştırma” uygulamalarını geliştiren ve kullananlara yönelik cezai yaptırımlar içeren yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.