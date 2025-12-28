Deepfake tehdidi büyüyor: Dijital dünyada kaos hakim

Kategoriler
Yapay zekâ destekli deepfake’ler artık insan gözünü rahatlıkla yanıltabiliyor. Uzmanlar, sahte içerikleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını söylerken teknoloji şirketleri ve hükümetler yeni önlemler peşinde.
Yapay zekâ tabanlı görsel ve video üretim araçları ilk ortaya çıktığında, sahte içerikleri yakalamak nispeten kolaydı. Orantısız yüzler, dudak senkronu hataları, yapay gölgeler ya da bulanık detaylar… Hepsi deepfake’i ele veren bariz ipuçlarıydı. Bugün gelinen noktada ise bu kusurların büyük bölümü ortadan kalktı. Üretken yapay zekâlar, neredeyse pürüzsüz sonuçlar üretiyor. Bu da deepfake’leri çok daha ciddi bir tehdit hâline getiriyor. Güvenlik uzmanları, pek çok insanın artık bu içerikleri ayırt edemediği konusunda uyarıyor.
Uzmanlara göre deepfake’ler, insan gözüyle ayırt edilemeyecek kritik bir eşiği zorluyor. Güvenlik uzmanı Perry Carpenter, bu noktada teknik ayrıntılardan çok içeriklerin yol açtığı duygusal etkilere odaklanmak gerektiğini söylüyor. Korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran paylaşımlar onun için birer uyarı sinyali. Carpenter’a göre yapılabilecek en etkili şey, bu duygular devreye girdiğinde bilinçli biçimde yavaşlamak ve içeriği sorgulamak.
Deepfake teknolojisinin yaygınlaşması, kadınlara ve çocuklara yönelik dijital istismar vakalarını da artırmış durumda. Internet Watch Foundation verilerine göre, yapay zekâ ile üretilmiş çocuk istismarı içeriklerine dair raporlar yalnızca bir yıl içinde iki kattan fazla arttı. Uzmanlar, özellikle “çıplaklaştırma” uygulamalarının hızla yayılmasına dikkat çekiyor.
Araştırmalar, tehdidin bireysel vakaların çok ötesine geçtiğini gösteriyor. Kurumlara yönelik saldırılar ve manipülasyon operasyonları artıyor. Üstelik bu teknolojilere erişim de kolay. Dolandırıcılar bugün, sentetik yüzlerden sahte seslere, dijital geçmişlerden sosyal medya profillerine kadar her şeyi içeren hazır “persona paketleri” satın alabiliyor. Bu durum biyometrik koruma yöntemlerini de zorluyor. Entrust tarafından yayımlanan 2026 Kimlik Dolandırıcılığı Raporu’na göre deepfake saldırıları, artık her beş biyometrik dolandırıcılık girişiminden birinde rol oynuyor.
Tablo ağırlaştıkça teknoloji şirketleri savunma mekanizmalarını hızlandırıyor. Google, 18 Aralık’ta SynthID adlı deepfake tespit aracını Gemini uygulamasına entegre etti. Bu özellikle kullanıcılar, yükledikleri bir görselin ya da videonun Google’ın yapay zekâ sistemleri tarafından üretilip üretilmediğini veya sonradan değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edebiliyor. 2023’te kullanıma sunulan SynthID’nin bugüne kadar 20 milyardan fazla yapay zekâ içeriğini görünmez filigranlarla işaretlemiş olması, şirketin bu alana erken odaklandığını gösteriyor. Ancak bu adım, sektör genelinde artan şeffaflık baskısının yalnızca bir parçası.
Bu tehdide karşı hükümetler de devreye girmeye başladı. Birleşik Krallık, kısa süre önce “çıplaklaştırma” uygulamalarını geliştiren ve kullananlara yönelik cezai yaptırımlar içeren yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.