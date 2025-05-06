Depremde haberleşme için TÜRKSAT devrede! Uydu destekli çözüm için çalışılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST 2025 etkinliğinde yerini alan TÜRKSAT, uydu yayıncılığı ve haberleşme çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu organizasyonda TÜRKSAT, özellikle afet anlarında kesintisiz iletişim sağlanmasına yönelik çalışmalarından bahsetti.

Tasarımından üretimine kadar Türk mühendislerinin ürünü olan ve yakın zamanda devreye alınan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın gurur verici bir çalışma olduğunu söyleyen TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bu başarının arkasında 10 yıllık bir serüven olduğuna işaret etti.

"Biz uydu üreticisi değiliz, servis firmasıyız, uydu hizmetleri veriyoruz. Ekosistemimizde TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN gibi bu alanda pek çok yetkin firma var" diyen Atalay, bu şirketlerle artık 6A'dan sonra her türlü uyduyu üretebilir durumda olduklarını ve bu özgüvenle 7A'ya hazırlandıklarını ifade etti.

TÜRKSAT 7A İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türksat 6A'nın önemli bir kapasiteyle ihtiyaçları ve açığı giderdiğini ama talebin oldukça olduğunu ifade eden Atalay, "Uydunun üretimi yaklaşık 4 yıl sürüyor. Dolayısıyla bu periyotta hızla artan kapasite ihtiyacımız için yeni uydulara ihtiyaç var" diye konuştu.

Türksat 7A için hazırlıklara başladıklarını ve firmalarla görüştüklerini dile getiren Hamdi Atalay, yeni uydunun da da yerli ve milli ağırlıklı olmasını istediklerini anlatarak, "Önümüzdeki en önemli hamle ve proje 7A. Başka projelerimiz de olacak ama yıldız projemiz odur diye söyleyebilirim" dedi.

Ahmet Hamdi Atalay, coğrafik ya da felaket ve benzeri nedenlerle erişilemeyen yerlere telekomünikasyon hizmetlerinin ulaştırılması için en elverişli yöntemin uydu hizmetleri olduğunu söyledi. Atalay, sloganlarının "TÜRKSAT her yerde" olduğuna işaret ederek, gerçekten de her yere ulaşabildiklerini vurguladı.

"Özellikle felaket bölgelerinde, deprem bölgelerinde mevcut telekom şebekelerinin kesintiye uğraması işin doğasında var" diyen Atalay, bunun bir eksiklik olmadığını ama onu giderecek, onun tamamlayıcısı olan uydu teknolojilerinin çok önemli bir açığı kapattığını ifade etti ve ekledi:

"Buralara ağırlık veriyoruz, başka nasıl uygulamalar yapılabilir diye. Mobil istasyonlar oluşturuyoruz. Mobil hizmet götürülemeyen yerlere hizmet götürmek üzere evrensel hizmetler kapsamında kurulan baz istasyonlarına uyduyla bağlantı hizmeti veriyoruz."

Benzeri bir yaklaşımla uyduyla yere inip sonra kablosuz sabit internet bağlantısı şeklinde olabilecek teknolojiler üzerinde çalıştıklarının bilgisini veren Atalay, deprem durumunda baz istasyonlarının radyolinklerinin, şebekeye bağlantılarının ya da enerji bağlantılarının koptuğunu kaydetti.

"Enerji tarafına çözüm getirebilecek durumumuz yok ama daha farklı enerji kaynaklarından ve alternatiflerden beslenen istasyonlar kurulabilir ve onların şebeke bağlantıları uydu üzerinden yapılırsa bunun depreme dayanıklılığı oldukça fazla olabilir. Bunun için bir proje üzerinde çalışılıyor.

"JEMUS projesindeki benzer, belli standartların üzerinde yeşil alanlara ve hatta kamu alanlarına kurulacak baz istasyonlarıyla farklı kaynaklardan enerji beslemesi yapılarak; güneşti, rüzgardı, yüksek kapasiteli aküler ve yedekli jeneratörleriyle çok daha uzun süre elektrik kesintisine dayanabilecek istasyonlar kurulabilir ve bunlar da uydu üzerinden şebekelere bağlanırsa özellikle acil hizmet vermek durumunda olan görevliler için alternatif bir haberleşme şebekesi oluşturulabilir. Buna fikir olarak çok sıcak bakıyoruz. Böyle bir proje üzerine çalışıyoruz doğrusu."