DLSS 4 destekleyen oyunlar listesi genişliyor: 3 büyük yapım daha eklendi

NVIDIA, DLSS 4.0 destekleyen oyunlar listesini genişletmeye devam ediyor. Artık Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones and the Great Circle ve Marvel Rivals oyunları da DLSS 4.0 desteği ile yüksek kare hızlarıyla oynanabilecek.

Nvidia, yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojisi DLSS 4.0'ı genişletmeye devam ediyor. Halihazırda 700'ün üzerinde oyun ve uygulamada yer alan teknoloji, birçok yeni yapımda daha kullanılabilir hale geldi.

Şirketin yaptığı son duyuruya göre Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones and the Great Circle ve Marvel Rivals DLSS 4.0 destekleyen oyunlar arasında yerini aldı. Böylece bu yapımlarda daha yüksek kare hızları ve gelişmiş görsel kalite ile akıcı bir deneyim yaşayabileceksiniz.

DLSS 4.0 DESTEKLEYEN YENİ OYUNLAR

Delta ForcE: Black Hawk Down

Indiana Jones and the Great Circle

Marvel Rivals

DLSS 3.0 DESTEKLİ YENİ OYUNLAR

Legend of Ymir

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Lost Records: Bloom & Rage

DLSS 4.0, daha önce Avowed, Star Wars Outlaws, Kingdom Come Deliverance II, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy gibi popüler oyunlarda da kullanıma sunulmuştu.

DLSS 4 NASIL AÇILIR?

DLSS 4 teknolojisini aktif etmek için ilk adım olarak oyunun Ayarlar bölümündeki "Grafik" bölümüne girmek gerekiyor. Daha sonra ilgili menüden "DLSS" seçeneğini bulup etkinleştirmek yeterli oluyor.