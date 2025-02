DLSS 4 destekleyen oyunlar listesi genişliyor: 3 büyük yapım daha eklendi

NVIDIA, DLSS 4.0 destekleyen oyunlar listesini genişletmeye devam ediyor. Artık Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones and the Great Circle ve Marvel Rivals oyunları da DLSS 4.0 desteği ile yüksek kare hızlarıyla oynanabilecek.