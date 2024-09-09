Dolandırıcılar, hedefine üniversite öğrencileri koydu: 'Geri ödemesiz burs alayım' derken hayatınız kararabilir!

09 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:33

Siber dolandırıcılar, üniversite öğrencilerini sahte geri ödemesiz burs burs vaatleriyle kandırarak kimlik bilgilerini çalıp sahte hesaplar açarak dolandırıcılık yapıyor. Fazlanet CTO'su Barış Bayram, öğrencilerin bu tür tuzaklara düşmemeleri için kişisel verilerini güvenmedikleri sitelerle paylaşmamaları gerektiğini vurguluyor. İşte detaylar!

Android telefon kullananlar dikkat! O uygulama tüm şifrelerinizin çalınmasına neden oluyor

Android telefon kullananlar dikkat! O uygulama tüm şifrelerinizin çalınmasına neden oluyor

Son dönemde siber dolandırıcılar, hedef tahtasına üniversite öğrencilerini yerleştirdi. Özellikle gençler eğitim hayatında ekonomik destek bulmak amacıyla burs arayışına girerken, dolandırıcılar sahte geri ödemesiz burs vaatleriyle öğrencilerin umutlarını suistimal ederek tehlikeli bir tuzağa çekiyor. Bu doğrultuda Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş'nin CTO'su Barış Bayram kritik bir uyarıda bulundu.

Siber suçluların burs vaadiyle öğrencilerin umutlarını suistimal ettiğini ve kimlik bilgilerini çalarak çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bayram, bu yolla açtırdıkları banka hesapları aracılığıyla sahte işlemler yaparak mağduriyete oluşturdukları uyarısında bulundu.

ÖĞRENCİLER, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA KARŞILAŞABİLİR

Öğrencilerin bu sahte işlemler sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceklerini dile getiren Barış Bayram, öğrencileri ve velileri burs yalanıyla dolandırıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştığı ve kişisel verilerini kaptırarak maddi ve manevi zarar görebilecekleri konusunda uyardı.

Barış Bayram, siber dolandırıcıların kendilerini hayırsever iş insanlarından oluşan vakıf veya dernekler olarak tanıttıklarını ve bu sayede güven kazanmaya çalıştıklarını söyledi. Üniversite öğrencilerini kandırmak için kurumsal görünümlü internet siteleri hazırladığına dikkati çeken Bayram, devlet kurumlarının da logolarını kullanarak güven kazanmaya çalıştıklarını anlattı.

Bayram, "Öğrencilere detaylı burs başvuru formları doldurtularak kimlik bilgileri, banka hesapları ve e-Devlet şifreleri gibi hassas verileri topluyorlar" ifadesini kullandı.

Dolandırıcıların, topladıkları kimlik fotokopileriyle sahte kimlikler oluşturduklarını ve bu kimliklerle GSM hatları ile bankalarda hesap açtıklarını işaret eden Bayram, bu hesaplardan yapılan işlemlerin de resmi kayıtlarda öğrencilerin adına yapılmış gibi göründüğünü vurguladı.

HAPİS CEZASI BİLE İHTİMALLER DAHİLİNDE

Öğrencilerin bu hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinden habersiz olarak nitelikli dolandırıcılıkla suçlanma riskiyle karşılaşabildiklerini anlatan Bayram, bu yüzden davalarla boğuşmak zorunda kalabileceklerini ve hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceklerini sözlerine ekledi.

Bayram'ın açıkladığına göre dolandırıcılar, faaliyetlerini sürdürmek için sürekli yeni internet siteleri açıyor ve yeni kurbanlar arıyorlar. Bu siteler savcılık müdahaleleriyle kapatılsa da farklı isimler ve görünümlerle yeniden açılabiliyor. Dolandırıcılar, kurbanlarından küçük miktarlarda para transferi talep ederek hesap doğrulama tuzakları kuruyor ve öğrencilerin adına sahte hesaplar açıyor.

BU SİBER SALDIRILARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Barış Bayram'a göre öğrenciler, siber dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için kişisel bilgilerini güvenmedikleri web siteleri ile paylaşmamaları gerekiyor. Ciddi kuruluşların sosyal medya veya telefon üzerinden şifre veya doğrulama kodu talep etmediğini belirten Bayram, "Kişisel verilerinizi vermeden önce mutlaka kontrol yapın" dedi.

E-Devlet üzerinden dernek sorgulaması yapılarak başvurulan kurumun gerçekliğinin kontrol edilebileceğine dikkati çeken Bayram, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Ticaret ve Sanayi Odalarından da kurumun resmi kaydının incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayram, "Eğer dolandırıcılarla kişisel verilerinizi paylaştıysanız, adınıza açılmış bir banka hesabı veya ödeme hizmetleri kuruluşunda hesap olup olmadığını kontrol edin. İlgili kurumla iletişime geçerek hesabın kapatılmasını ve bilgilerin silinmesini talep edin. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlar birimine veya en yakın savcılığa suç duyurusunda bulunun." diyerek sözlerini tamamladı.